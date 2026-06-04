STARTEEPO Invest aumenta su participación en Xerox a más del 6 % antes de la presentación de resultados del segundo trimestre de 2026

PRAGA--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest (“STARTEEPO”), un fondo de inversión alternativo centrado en oportunidades de renta variable pública, anunció hoy que ha aumentado su participación accionaria en Xerox Holdings Corporation (“Xerox” o la “compañía”) a más del 6 % de las acciones comunes en circulación de la compañía, según se divulga en una presentación enmendada del Anexo 13D ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Tras la transacción, STARTEEPO posee aproximadamente 8 millones de acciones ordinarias de Xerox y opciones sobre otras 140 000 acciones. Según información pública, STARTEEPO es ahora el tercer mayor accionista de Xerox.

“Seguimos considerando a Xerox una inversión de gran convicción y una de las mayores posiciones de nuestra cartera”, comentó Frantisek Bostl, presidente del Consejo de Administración de STARTEEPO Invest. “Nuestra convicción ha aumentado a medida que continuamos analizando la información públicamente disponible de la compañía, sus iniciativas estratégicas y sus iniciativas de transformación”.

Creciente confianza antes de los resultados del segundo trimestre de 2026

Basándonos en nuestro análisis continuo de la información pública disponible y las recientes divulgaciones de la compañía, STARTEEPO mantiene una perspectiva positiva sobre la trayectoria operativa y financiera de Xerox de cara a la publicación de sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026. En nuestra opinión, el mercado podría seguir subestimando el impacto potencial de las iniciativas de reestructuración en curso, los esfuerzos de integración de Lexmark y el enfoque de la gerencia en mejorar la rentabilidad y fortalecer el balance general de la compañía.

Acelerar la transformación del balance general

STARTEEPO también considera que la estructura de warrants anunciada recientemente podría brindar a Xerox una oportunidad única para acelerar aún más su desapalancamiento con el tiempo. A medida que el precio de las acciones de la compañía se revaloriza, el ejercicio de los warrants podría resultar en la emisión de nuevo capital social y una reducción correspondiente de las obligaciones de deuda pendientes. En nuestra opinión, el mercado aún no ha comprendido del todo las posibles implicaciones a largo plazo de este mecanismo y su capacidad para mejorar la estructura de capital de Xerox.

Oportunidad a largo plazo en la infraestructura de flujo de trabajo empresarial

Más allá de la transformación del balance general, STARTEEPO sigue mostrando una creciente convicción sobre el posicionamiento a largo plazo de Xerox en la automatización de flujos de trabajo empresariales y la infraestructura documental basada en IA. Como señaló recientemente el CEO de Xerox, Louie Pastor, en la Conferencia de Primavera de Lytham Partners de 2026, la compañía está invirtiendo en flujos de trabajo documentales impulsados ​​por IA, procesamiento inteligente de documentos, gestión de contenido, comunicaciones omnicanal y soluciones habilitadas para IoT a través de una unidad de negocio especializada.

Si bien nuestra tesis de inversión principal sigue centrada en la mejora operativa, la expansión de los márgenes, la reducción del apalancamiento y la ejecución disciplinada, creemos que el mercado puede estar pasando por alto una oportunidad a largo plazo potencialmente significativa integrada en la plataforma de flujo de trabajo empresarial en constante evolución de Xerox.

Accionista constructivo a largo plazo

STARTEEPO tiene la intención de seguir siendo un accionista constructivo a largo plazo y podrá continuar dialogando con la gerencia, el Consejo de Administración, los accionistas, los acreedores y otros participantes del mercado con respecto a la estrategia de la compañía, su estructura de capital, las operaciones y las oportunidades para aumentar el valor para los accionistas a largo plazo.

Puede encontrar información adicional en www.starteepo.com/xerox.

Acerca de STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest es un fondo de inversión alternativo con sede en Praga, República Checa, especializado en identificar oportunidades de alta convicción en los mercados públicos de renta variable. La firma adopta un enfoque de inversión fundamental y de largo plazo, respaldado por un análisis disciplinado y una participación activa y constructiva.

Este comunicado refleja exclusivamente la opinión de STARTEEPO y sus filiales, y no la de ninguna otra parte. El presente comunicado tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación u oferta para comprar o vender valores. Las opiniones expresadas por STARTEEPO se basan en información de acceso público y en análisis propios. STARTEEPO podrá, en cualquier momento y sin previo aviso, comprar, vender, reducir, aumentar o modificar de cualquier otra manera su posición de inversión, incluso por motivos que puedan diferir de las opiniones expresadas en este comunicado. Invertir en valores implica riesgos significativos, incluida la posible pérdida del capital invertido. Los resultados pasados no constituyen un indicador confiable de resultados futuros. Cada inversor deberá realizar su propia investigación y el correspondiente proceso de debida diligencia, o consultar con un asesor financiero, legal o impositivo debidamente autorizado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.