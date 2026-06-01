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SymphonyAI推出CINDE Retail Media Intelligence，協助中大型雜貨零售商串聯商品與零售媒體

CINDE RMI透過單一閉環平台連接商品管理與零售媒體，不會取代現有零售媒體技術堆疊

零售媒體是一個規模達620億美元的市場機會，但對大多數雜貨零售商而言，廣告資料、會員忠誠度資料及門市執行情況資料，往往散落在彼此獨立的系統中。這導致零售媒體幾乎無法回答消費品合作夥伴最常提出的一個問題：我們的投資究竟帶來了什麼實際成效？SymphonyAI推出的CINDE Retail Media Intelligence將改變這一現狀。透過主動式AI代理，平台將受眾洞察、廣告投放、基於電腦視覺的店內歸因分析，以及閉環增量效益衡量整合至同一系統之中，進而識別投資缺口、自動生成商務談判簡報，並為每一筆投資、每一次銷售提升及每一家門店提供可量化的成效證明。絕非模型推算，而是實際衡量結果。

美國加州帕羅奧圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 零售媒體已成為雜貨零售業成長最快的獲利來源之一。然而，每年由CPG廣告主投放於零售媒體的數十億美元資金，至今仍流經一個媒體採購團隊與商品管理團隊無法共享數據的體系。商品管理團隊規劃商品組合、協商貿易推廣預算及調整貨架時，往往無法掌握哪些CPG媒體投資推動品類銷售成長；同時，CPG廣告主需要根據增量效益證明來決定是否續投或增加預算，而大多數零售商卻無法提供相關數據。為解決該問題，全球垂直AI領導企業SymphonyAI今日宣布推出CINDE Retail Media Intelligence (RMI)。這是一個AI平台，將商品管理、媒體營運及消費者洞察整合至同一個閉環系統之中，讓零售商及消費品合作夥伴能夠共享數據，清晰了解每一筆媒體預算對品類周轉率的影響、其通路促銷投資報酬率及毛利表現，涵蓋每一個貨架調整週期、聯合業務規劃談判及廣告檔期。

CINDE RMI並非零售媒體網路平台，而是一個提升現有RMN平台智慧化能力的智慧層。它可直接整合至現有零售媒體技術堆疊，而非取代它們，同時可與領先的第三方衡量合作夥伴整合，提供符合CPG品牌需求的增量效益驗證能力。對於已經建立或剛起步發展零售媒體業務的中大型雜貨零售商而言，這意味著他們無需承擔全面遷移整個平台的昂貴成本與複雜度，即可獲得AI驅動的增量效益智慧功能、精準受眾分群，及「媒體到貨架」歸因分析能力。對CPG廣告主而言，則能清楚掌握媒體投資如何推動實體門店的品類銷售表現，而這正是目前阻礙零售媒體廣告預算增長的首要障礙。

六大功能

CINDE RMI利用SymphonyAI現有的CINDE零售AI基礎設施，提供六項互相整合的功能：

  • 零售媒體受眾洞察：透過第一方掃描數據及消費者行為分析，建立精準受眾分群，協助CPG合作夥伴提升投放精準度，推動品類銷售成長及提高連帶購買率。同時，商品管理團隊亦可清楚掌握哪些消費者群體受到媒體投資影響並作出回應。
  • 零售媒體廣告成效衡量：利用因果推論及廣告遞延效應模型進行閉環式廣告成效衡量，提供增量廣告投資報酬率、廣告投資報酬率、品牌新客戶、品類新客戶及顧客終身價值等關鍵指標。對商品管理團隊而言，這可將以往基於假設的促銷效益討論，轉化為可驗證及可稽核的品類成效數據。
  • CPG投資顧問：透過產品組合層面的智慧分析，識別各品類的CPG廣告投資缺口，發掘與貨架調整時程相符的加購機會，並將品類規劃數據轉化為額外的廣告投資收益。此功能有助商品管理團隊掌握哪些供應商品牌對相關品類投資不足，以及潛在的通路促銷資金成長空間。
  • 店內歸因分析 — 電腦視覺技術：透過部署於門店的電腦視覺技術，驗證店內媒體陳列是否按計畫執行，填補廣告預訂與實際貨架執行之間的合規性落差，並將經驗證的執行數據回饋至下一輪促銷檔期及JBP審核流程。
  • 零售媒體代理式廣告引擎：透過AI代理持續監視廣告成效，自動調整成效欠佳的廣告版位及受眾分群，並自主生成JBP簡報，減少媒體團隊及品類團隊在廣告管理上的人工工作量。
  • 商品管理與零售媒體閉環協同：建立共享數據模型，將聯合業務規劃、品類管理直接與零售媒體廣告規劃及成效連結起來。商品組合決策、貨架規劃調整及通路促銷預算協商，均可在充分掌握CPG媒體投資對品類週轉及毛利影響的情況下進行，相關決策可於當前業務週期內直接套用，無需等到下一個週期。

市場背景

零售媒體已成為雜貨零售商利潤率最高的收入來源之一，但大部分零售商至今仍將其與品類管理分開運作。負責貨架調整及通路促銷預算協商的商品管理團隊，往往無法掌握哪些CPG的媒體投資帶動品類銷售成長、同店銷售表現或單位貨架面積毛利；另一方面，CPG廣告主愈來愈重視可驗證的增量效益，而不僅僅是曝光量；而無法將媒體投資與實體店內品類業績建立連結，正是目前阻礙零售媒體投資成長的關鍵障礙。

SymphonyAI零售業務總裁Manish Choudhary表示：「零售媒體是雜貨零售商成長最快的收入來源，但大多數零售商在管理時具有盲目性。商品管理團隊掌握的品類資訊，與媒體團隊向CPG合作夥伴銷售的內容之間，存在嚴重的斷層。CINDE RMI正是為了解決這個問題。當CPG廣告主能夠清楚瞭解其媒體投資如何影響店內品類表現，並透過電腦視覺技術驗證執行情況，以及透過因果推論衡量實際增量效益時，討論焦點便會由『證明投資合理性』轉向『如何擴大投資規模』。這正是我們希望為市場帶來的突破。」

如需申請示範或在NRF APAC與SymphonyAI團隊聯繫，請前往1514展位。SymphonyAI亦將在本次展會中參與兩場會議：

創新思維研討會（BIG Ideas Session）— 6月3日星期三下午2:20至2:50，1樓EBI第1行動舞台：Big C Supercenter集團執行數位技術長Surachai Hirannitichai將與ReadyMS Thailand董事總經理Paul Howe，以及SymphonyAI零售部門總裁Manish Choudhary一同出席，共同探討驅動Big C進行技術轉型的零售商痛點——這是一場即時案例研究，將展示亞太地區最大雜貨零售業者之一如何重新思考其數位基礎架構。

展覽導覽 — 透過生成式AI與客戶互動：零售商將檢視生成式AI的技術路線圖，以提供關於創造價值的洞察，包括提升營收與優化營運效率。參加NRF APAC的零售商可在其報名套裝方案中加購此專人導覽的展覽行程

關於SymphonyAI

SymphonyAI提供垂直AI產品平台，協助企業解決其最複雜的高價值挑戰——從防範金融犯罪、提升門店營運績效，到提高製造效率。全球超過2,000家企業客戶信賴SymphonyAI，其中包括200家頂尖金融機構、前25大消費品公司，以及許多全球大型雜貨零售商與工業製造商。SymphonyAI提供經過領域訓練的應用程式與預先建構的智慧代理，能夠立即投入使用。如需瞭解詳細資訊，請造訪https://www.symphonyai.com/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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