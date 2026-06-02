Cameco renforce sa participation dans la mine de Cigar Lake

SASKATOON, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) et Orano Canada Inc. (Orano) ont conclu un accord avec TEPCO Resources Inc. (TEPCO) en vue d'acquérir la participation de 5 % détenue par TEPCO dans la coentreprise de Cigar Lake. À la clôture de la transaction, la participation de Cameco dans la mine d’uranium de Cigar Lake, située dans le nord de la Saskatchewan, augmentera de 2,871 points de pourcentage pour atteindre 57,418 %, tandis que celle d’Orano augmentera de 2,129 points de pourcentage pour atteindre 42,582 %.

« Cigar Lake figure parmi les meilleures mines d’uranium au monde, produisant du minerai d’uranium de la plus haute qualité grâce à une exploitation sûre, fiable et rentable », a déclaré Tim Gitzel, PDG de Cameco. « L’augmentation de notre participation dans cet actif de classe mondiale de premier rang démontre une fois de plus notre engagement envers notre stratégie, les actifs rares, agréés et autorisés comme Cigar Lake jouant un rôle essentiel pour alimenter les ambitions mondiales d’expansion de la production d’énergie nucléaire. Le succès de Cigar Lake ne serait pas possible sans le soutien des communautés autochtones voisines, qui fournissent une main-d’œuvre vitale et un soutien à la chaîne d’approvisionnement grâce à nos partenariats mutuellement bénéfiques. »

Le coût d'acquisition pour Cameco de notre part respective dans la participation de TEPCO à Cigar Lake s'élève à environ 115,75 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels à la clôture. L'acquisition est soumise à certaines autorisations réglementaires et à d'autres conditions de clôture standard. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.

Les réserves et ressources de Cigar Lake comprennent des réserves prouvées et probables estimées à 172,4 millions de livres d’U 3 O 8 , des ressources mesurées et indiquées d’environ 26,3 millions de livres, et des ressources présumées de 20 millions de livres (sur une base de 100 %, au 31 décembre 2025). Depuis le début de sa production en 2014, Cigar Lake a produit environ 174,5 millions de livres conditionnées (sur une base de 100 %, au 31 décembre 2025).

Nos prévisions de production pour 2026 concernant la mine de Cigar Lake se situent entre 17,5 et 18 millions de livres de concentré d'uranium (U 3 O 8 ) sur une base de 100 %. En 2026, nous prévoyons de poursuivre les activités de production et de développement dans la zone actuellement exploitée (CLMain), tout en continuant à faire avancer les travaux de développement liés à l’extension de Cigar Lake (CLExt), nécessaires pour prolonger la durée de vie de la mine jusqu’en 2036. Les projets d'investissement prévus pour CLExt comprennent la construction d'une plate-forme de congélation, d'un réseau de distribution de froid et d'infrastructures souterraines, les investissements à Cigar Lake restant cohérents et alignés sur notre stratégie rigoureuse en matière de passation de marchés, d'exploitation et d'allocation des capitaux.

Réserves minérales prouvées et probables de Cigar Lake

RÉSERVES PROUVÉES RÉSERVES PROBABLES RÉSERVES MINÉRALES TOTALES MÉTHODE TENEUR CONTENU TENEUR CONTENU TENEUR CONTENU RÉCUPÉRATION PROPRIÉTÉ MINIÈRE D'EXPLOITATION MINIÈRE TONNES % U 3 O 8 (LB U 3 O 8 ) TONNES % U 3 O 8 (LB U 3 O 8 ) TONNES % U 3 O 8 (LB U 3 O 8 ) MÉTALLURGIQUE Cigar Lake UG 263,7 17,06 99,2 215,3 15,43 73,2 479 16,33 172,4 98,9 Expand

Au 31 décembre 2025 (sur une base de 100 %) ; en milliers de tonnes ; en millions de livres) Expand

Ressources minérales mesurées, présumées et inférées de Cigar Lake

RESSOURCES MESURÉES (M) RESSOURCES INDIQUÉES (I) TOTAL M+I RESSOURCES INFERÉES TENEUR CONTENU TENEUR CONTENU CONTENU TENEUR CONTENU PROPRIÉTÉ MINIÈRE TONNES % U 3 O 8 (LB U 3 O 8 ) TONNES % U 3 O 8 (LB U 3 O 8 ) (LB U 3 O 8 ) TONNES % U 3 O 8 (LB U 3 O 8 ) Cigar Lake 82,3 5 9,1 153,8 5,07 17,2 26,3 163,4 5,55 20 Expand

Au 31 décembre 2025 (sur une base de 100 %) ; en milliers de tonnes ; en millions de livres) Expand

Veuillez vous reporter aux pages 97 et 98 de la notice annuelle 2025 de Cameco pour connaître les principales hypothèses, paramètres et méthodes utilisés pour estimer les réserves et les ressources minérales de Cigar Lake.

Personnes qualifiées

Les informations techniques et scientifiques relatives à Cigar Lake présentées dans le présent document ont été approuvées par les personnes suivantes, qui sont des personnes qualifiées au sens de la norme NI 43-101 :

Kirk Lamont, directeur général, Cigar Lake, Cameco

Scott Bishop, directeur des services techniques, Cameco

Avertissement concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des informations concernant nos prévisions pour l'avenir, que nous qualifions d'informations prospectives. Ces informations prospectives reposent sur nos opinions actuelles, qui sont susceptibles d'évoluer de manière substantielle, et les résultats et événements effectifs sont susceptibles de différer considérablement de nos prévisions actuelles. Parmi les exemples d’informations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse, citons : nos opinions concernant la teneur du minerai d’uranium produit à Cigar Lake ; nos opinions concernant la sécurité, la fiabilité et la rentabilité des opérations de Cigar Lake ; nos opinions concernant la capacité de Cigar Lake à soutenir les ambitions mondiales visant à accroître la production d’énergie nucléaire ; nos attentes concernant les ajustements de clôture du prix d’achat de Cameco ; la question de savoir si les autorisations réglementaires seront accordées et si les conditions de clôture seront remplies dans les délais prévus ; nos attentes quant à la date de clôture ; les perspectives de production de Cigar Lake pour 2026 ; l’estimation actuelle des réserves prouvées et probables ainsi que des ressources mesurées, indiquées et présumées restantes à Cigar Lake ; la poursuite des activités de production et de développement à CLMain ; notre projet de prolonger la durée de vie de la mine de Cigar Lake jusqu’en 2036 ; nos projets d’investissement prévus liés à CLExt, y compris la construction d’une plate-forme de congélation, la distribution du froid et les infrastructures souterraines ; et la question de savoir si les investissements en capital à Cigar Lake resteront cohérents et alignés sur notre stratégie rigoureuse en matière de passation de marchés, d’exploitation et d’allocation des capitaux. Les risques importants susceptibles d’entraîner des résultats différents comprennent : l’incapacité à obtenir les autorisations réglementaires ou à remplir les conditions de clôture dans les délais prévus ; des changements imprévus dans l’offre et la demande d’uranium, les contrats à long terme et les prix ; le risque que nous ne puissions pas mettre en œuvre nos activités de production et de développement prévues à CLMain, nos travaux de développement liés à CLExt ou nos projets d’investissement prévus liés à CLExt ; le risque que nous ne puissions pas prolonger la durée de vie de la mine jusqu'en 2036 ; le risque que nous ne puissions pas continuer à aligner nos décisions de production sur les opportunités du marché et notre portefeuille de contrats ; le risque que la stratégie de passation de contrats, d'exploitation et d'allocation des capitaux que nous poursuivons s'avère infructueuse, ou que nous ne puissions pas la mettre en œuvre avec succès ; le risque de perturbation des opérations à Cigar Lake ou à l'usine de McClean Lake pour des raisons techniques, réglementaires ou liées à la main-d'œuvre ; et le risque de perturbations de l'approvisionnement en électricité, des services de communication et de l'accès routier en raison d'inondations ou d'incendies de forêt. En présentant ces informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes qui pourraient s’avérer incorrectes concernant : les délais nécessaires pour obtenir les autorisations réglementaires et remplir les conditions de clôture ; l’offre et la demande d’uranium, les contrats à long terme et les prix ; les conditions du marché et d’autres facteurs sur lesquels nous avons fondé nos plans et prévisions futurs ; le succès de nos plans et stratégies, y compris CLExt et les projets d’investissement prévus ; l’absence de nouvelles réglementations, politiques ou décisions gouvernementales défavorables ; l’absence de toute perturbation des opérations à Cigar Lake ou à l’usine de McClean Lake pour des raisons techniques, réglementaires ou liées à la main-d’œuvre ; et l’absence de perturbations de l’approvisionnement en électricité, des services de communication et de l’accès routier dues à des inondations ou à des feux de forêt. Veuillez également consulter l’analyse figurant dans notre rapport de gestion annuel 2025 et notre dernière notice annuelle pour prendre connaissance des autres risques importants susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et nos prévisions actuelles, ainsi que des autres hypothèses importantes que nous avons formulées. Les informations prospectives sont destinées à vous aider à comprendre les opinions actuelles de la direction concernant nos perspectives à court et à long terme, et elles peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations, sauf si les lois sur les valeurs mobilières nous y obligent.

Profil

Cameco est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de combustible à l’uranium, indispensable pour assurer un avenir énergétique sûr. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire dans les plus grandes réserves mondiales d’uranium à haute teneur et sur des opérations à faible coût, ainsi que sur d’importants investissements dans l’ensemble du cycle du combustible nucléaire, notamment des participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Les services publics du monde entier comptent sur Cameco pour fournir des solutions mondiales de combustible nucléaire permettant de produire une énergie nucléaire sûre, fiable et sans carbone. Nos actions sont cotées aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la province de Saskatchewan, au Canada.

Dans le présent communiqué de presse, les termes « nous », « notre », « la Société » et « Cameco » désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf indication contraire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.