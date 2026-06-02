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A Motive impulsiona a próxima onda de inovação móvel na América Latina

O Servidor de Autorização da Motive permite conectividade via satélite nos Andes e autenticação sem fraudes no Brasil

Seamless authentication, provisioning, and connectivity for mobile networks. Motive Entitlement Server is the backbone of modern mobile connectivity, ensuring secure, scalable, and compliant provisioning across Apple, Android, and emerging satellite networks.

CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--A Motive, líder global em gerenciamento de autorizações e dispositivos e serviços conectados, participou do M360 LATAM na Cidade do México, juntamente com operadoras e líderes do setor, apresentando implantações ao vivo nos casos de uso mais relevantes da região: Conectividade via satélite direta para dispositivos em áreas remotas, provisionamento e visibilidade de eSIM de ponta a ponta em escala e autenticação silenciosa baseada em SIM, substituindo o SMS OTP vulnerável a fraudes.

Por meio de implantações marcantes com diversas operações da Claro, Vivo e Entel, o Servidor de Autorização da Motive (Motive ES) evoluiu de componente de infraestrutura para motor de crescimento regional. Essas implementações apontam para um crescimento comercial mensurável, permitindo o provisionamento simplificado de eSIMs, experiências aprimoradas de integração de dispositivos e novas oportunidades de receita vinculadas a serviços digitais e identidade segura.

Com a tecnologia da Motive ES, a Entel Chile se tornou a primeira operadora de telefonia móvel na América Latina a fornecer serviço móvel comercial via satélites de órbita terrestre baixa (LEO). Isso alcançou mais de 450.000 usuários únicos no primeiro mês, na Patagônia e em comunidades costeiras remotas onde nenhuma infraestrutura terrestre havia chegado.

A Vivo Brasil, maior operadora do país, com mais de 117,4 milhões de assinantes, tornou-se a primeira na América Latina a lançar a Autenticação Silenciosa Baseada em SIM por meio da estrutura GSMA Open Gateway. Ela substituiu o SMS OTP por verificação criptográfica invisível do SIM, que continua sendo uma importante fonte de receita para as operadoras de telecomunicações.

A Claro Brasil se tornou a primeira operadora da região a lançar a Transferência Rápida de eSIM para iOS, impulsionando um crescimento de 63% ano a ano nos downloads de eSIM e um crescimento médio mensal de 15% na adoção, com a expansão para Android já em andamento.

“A América Latina enfrenta alguns dos desafios de conectividade mais exigentes do mundo: geografias remotas, ecossistemas fraudulentos que exploram a autenticação legada e curvas de adoção de eSIM que superam a infraestrutura das operadoras”, disse Jay McMullan, vice-presidente de Vendas para as Américas da Motive. “Claro, Vivo e Entel não estão realizando projetos-piloto. Elas estão em produção, gerando resultados e já em expansão.”

O Servidor de Autorização da Motive está implantado em diversas operadoras globalmente e totalmente alinhado aos padrões da GSMA, com certificações que atendem aos requisitos dos ecossistemas da Apple e do Google.

Sobre a Motive

A Motive capacita as principais operadoras de telecomunicações do mundo a fornecer serviços digitais integrados por meio de seu conjunto de plataformas focadas na operadora. Desde a orquestração de direitos de acesso até o gerenciamento de dispositivos e serviços, a Motive permite que as operadoras acelerem a transformação digital e monetizem a conectividade em redes móveis, residenciais e de IoT. Para mais informações, acesse www.motive.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Relações Públicas e Mídia para a América Latina: lorena@anqacomms.com
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