Motive is de drijfveer van de volgende golf mobiele innovatie in Latijns-Amerika

MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--Motive, wereldleider in entitlement en beheer van geconnecteerde apparaten & services, voegde zich bij operatoren en sectorleiders tijdens M360 LATAM in Mexico City, waar het bedrijf live integraties demonstreerde in usecases van de regio met grote impact: Satellite Direct-to-Device connectiviteit voor onbereikbare geografische gebieden, end-to-end eSIM-provisioning en zichtbaarheid op schaal, en op SIM gebaseerde 'silent authentication' (automatische identiteitscontrole) ter vervanging van aan fraude blootgestelde SMS OTP.

Dankzij opmerkelijke integraties met verscheidene activiteiten van Claro, Vivo en Entel, is Motive ES (Motive’s Entitlement Server) geëvolueerd van een infrastructuurcomponent naar een regionale groeimotor.

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