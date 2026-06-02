-

Motive is de drijfveer van de volgende golf mobiele innovatie in Latijns-Amerika

Motive Entitlement Server maakt satellietverbinding in de Andes mogelijk ten behoeve van authenticatie zonder fraude in Brazilië

Seamless authentication, provisioning, and connectivity for mobile networks. Motive Entitlement Server is the backbone of modern mobile connectivity, ensuring secure, scalable, and compliant provisioning across Apple, Android, and emerging satellite networks.

MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--Motive, wereldleider in entitlement en beheer van geconnecteerde apparaten & services, voegde zich bij operatoren en sectorleiders tijdens M360 LATAM in Mexico City, waar het bedrijf live integraties demonstreerde in usecases van de regio met grote impact: Satellite Direct-to-Device connectiviteit voor onbereikbare geografische gebieden, end-to-end eSIM-provisioning en zichtbaarheid op schaal, en op SIM gebaseerde 'silent authentication' (automatische identiteitscontrole) ter vervanging van aan fraude blootgestelde SMS OTP.

Dankzij opmerkelijke integraties met verscheidene activiteiten van Claro, Vivo en Entel, is Motive ES (Motive’s Entitlement Server) geëvolueerd van een infrastructuurcomponent naar een regionale groeimotor.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

PR- & Medicacontact LATAM: lorena@anqacomms.com
Internationaal PR- & mediacontact: motive@libertycomms.com

Industry:

Motive

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

PR- & Medicacontact LATAM: lorena@anqacomms.com
Internationaal PR- & mediacontact: motive@libertycomms.com

More News From Motive

Samenvatting: Motive opnieuw erkend voor leiderschap op het gebied van IoT

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Motive, een wereldwijde leider op het gebied van software voor mobiel apparaten- en dienstenbeheer, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn IMPACT IoT-oplossing is uitgeroepen tot gouden winnaar voor het Best Cellular IoT-initiatief in de Telco Innovation Awards 2026. De IMPACT IoT-oplossing van Motive kwam beter uit de bus dan die van sterke concurrentie in de categorie Netwerk- en connectiviteitsinnovatie. De awart eert “pioniers die slimmere, snellere en veerkrachtiger...

Samenvatting: Motive introduceert naadloze eSIM-activering voor luxe Europese automerken in Latijns-Amerika

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Motive, een wereldleider in levenscyclusbeheer en automatisering van verbonden apparaten, heeft een baanbrekende samenwerking aangekondigd met een toonaangevende operator in Midden- en Zuid-Amerika. Deze samenwerking brengt naadloze en veilige mobiele connectiviteit naar de voertuigen van een luxe Europees automerk in Mexico. De oplossing – aangestuurd door Motive's Entitlement Server – stelt de abonnees van de provider in staat hun mobiele identiteit rechtstreeks aan...

Samenvatting: Entitlement Server van Motive erkend als Pacesetter in de Counterpoint Research-ranglijst van 2025

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Motive, een wereldleider in apparaatbeheer, heeft vandaag bekendgemaakt dat het is erkend als Pacesetter in de Entitlement Server-ranglijst van 2025 van Counterpoint Research. Counterpoint plaatste Motive in het hoogste Pacesetter-kwadrant rechtsboven: de hoogste erkenning in de ranglijst. Deze onderscheiding weerspiegelt Motive's doorslaggevende investering in de orkestratie van rechten in een tijd waarin exploitanten te maken hebben met dringende deadlines, waaronder...
Back to Newsroom