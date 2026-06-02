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Motive guida la prossima ondata di innovazione mobile in America Latina

L'Entitlement Server di Motive permette la connettività satellitare nelle Ande all'autenticazione priva di frode in Brasile

Seamless authentication, provisioning, and connectivity for mobile networks. Motive Entitlement Server is the backbone of modern mobile connectivity, ensuring secure, scalable, and compliant provisioning across Apple, Android, and emerging satellite networks.

CITTÀ DEL MESSICO--(BUSINESS WIRE)--Motive, un leader globale nella gestione del diritto di accesso e dei dispositivi e servizi connessi, ha partecipato insieme a operatori e leader industriali al M360 LATAM di Città del Messico, presentando applicazioni dal vivo in tutti i casi d'uso più rilevanti della regione: connettività satellitare direct-to-device per geografie irraggiungibili, fornitura completa di SIM elettronica e visibilità su larga scala, nonché autenticazione silenziosa basata su SIM che sostituisce l'OTP su SMS esposta alle frodi.

Con implementazioni storiche con operazioni multiple di Claro, Vivo ed Entel, l'Entitlement Server di Motive (Motive ES) è passato da componente infrastrutturale a motore di crescita regionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto per LATAM PR & Medica: lorena@anqacomms.com
Contatto PR globali e media: motive@libertycomms.com

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