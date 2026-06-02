Motive alimente la prochaine vague d'innovation mobile en Amérique latine

MEXICO--(BUSINESS WIRE)--Motive, leader mondial de la gestion des droits d'accès et des appareils et services connectés, a rejoint les opérateurs et les leaders du secteur lors du salon M360 LATAM à Mexico, où il a présenté des déploiements en direct pour les cas d'utilisation les plus importants de la région : connectivité satellite directe aux appareils pour les zones géographiques inaccessibles, provisionnement et visibilité eSIM de bout en bout adaptés aux besoins, et authentification silencieuse basée sur la carte SIM remplaçant les codes OTP par SMS, exposés à la fraude.

Dans le cadre de déploiements phares menés au cours de nombreuses opérations avec Claro, Vivo et Entel, le serveur de gestion des droits de Motive (Motive ES) est passé de simple composant d'infrastructure à un moteur de croissance régionale. Ces déploiements témoignent d'une croissance commerciale mesurable, d'une fourniture simplifiée des eSIM, d'une expérience d'intégration des appareils améliorée et de nouvelles opportunités de revenus liées aux services numériques et à l'identité sécurisée.

Alimenté par Motive ES, Entel Chile est devenu le premier opérateur mobile d'Amérique latine à proposer un service mobile commercial via des satellites en orbite terrestre basse (LEO). Ce service a touché plus de 450 000 utilisateurs uniques dès le premier mois, en Patagonie et dans des communautés côtières isolées qui étaient encore dépourvues d'infrastructure terrestre.

Vivo Brazil, le plus grand opérateur du pays avec plus de 117,4 millions d'abonnés, est devenu le premier en Amérique latine à lancer l'authentification silencieuse par carte SIM via la passerelle ouverte GSMA. Ce système remplace le code OTP par SMS à usage unique par une vérification cryptographique invisible via la carte SIM, qui reste une source de revenus importante pour les opérateurs télécoms.

Claro Brazil est devenu le premier opérateur de la région à lancer la fonctionnalité « iOS eSIM Quick Transfer », générant une croissance des téléchargements eSIM de 63 % en glissement annuel et une croissance moyenne d'adoption de 15 % en glissement mensuel, tandis que le déploiement sur Android est déjà en cours.

« L’Amérique latine est confrontée à certains des défis de connectivité les plus complexes au monde : des zones géographiques reculées, des écosystèmes de fraude exploitant les systèmes d’authentification traditionnels et une adoption des eSIM qui devance la capacité des infrastructures des opérateurs », a déclaré Jay McMullan, vice-président des ventes pour les Amériques chez Motive. « Claro, Vivo et Entel n'en sont plus au stade des projets pilotes. Ils sont déjà en cours de déploiement, obtiennent des résultats et sont en phase d'expansion. »

Le serveur d'autorisation de Motive est déployé chez de nombreux opérateurs à travers le monde, en totale conformité avec les normes GSMA, avec des certifications répondant aux exigences des écosystèmes Apple et Google.

À propos de Motive

Motive permet aux principaux opérateurs télécoms mondiaux de proposer des services numériques fluides grâce à sa suite de plateformes qui leur sont spécialement dédiées. De la gestion des droits d'accès à la gestion des appareils et des services, Motive permet aux opérateurs d'accélérer leur transformation numérique et de monétiser la connectivité sur les réseaux mobiles, résidentiels et IoT. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.motive.com

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