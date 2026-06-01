Winamp Group finalise la restructuration de sa dette, réalise un remboursement significatif et renforce son bilan

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Winamp Group (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALWIN) annonce avoir finalisé la restructuration de sa dette présentée le 4 mai 2026. Les accords correspondants ont désormais été exécutés, le remboursement prévu a été réalisé et le solde de la dette a été rééchelonné conformément aux modalités précédemment communiquées.

Cette opération a permis de réduire significativement l'endettement financier du Groupe. La dette concernée par la restructuration, intérêts courus inclus, a été ramenée d'environ 10,4 millions d'euros à environ 5,2 millions d'euros.

Le solde restant a été rééchelonné sur trois ans selon un nouvel échéancier prévoyant un remboursement de 1 million d'euros à la première échéance, douze (12) mois après la signature de l'accord, de 2 millions d'euros à la deuxième échéance, vingt-quatre (24) mois après la signature, puis du solde à l'échéance finale, trente-six (36) mois après la signature.

Cette opération constitue une étape importante dans la transformation financière engagée par Winamp Group depuis le début de l'année 2026. Associée aux augmentations de capital, aux conversions de dette en capital et aux autres mesures de renforcement financier mises en œuvre ces derniers mois, elle contribue à renforcer significativement le bilan du Groupe, à améliorer sa flexibilité financière et à accroître sa visibilité sur ses engagements futurs.

« La finalisation de cette opération constitue une étape importante pour Winamp Group et reflète la bonne exécution de notre feuille de route financière », déclare Olivier Van Gulck, Chief Financial Officer de Winamp Group. « Nous sommes reconnaissants de la confiance et du soutien continus de nos partenaires financiers, dont l'engagement témoigne de leur conviction dans la solidité de notre projet et dans notre potentiel de croissance à long terme. Cette opération renforce notre bilan, améliore notre flexibilité financière et accroît notre visibilité sur nos engagements futurs. Elle nous permet d'aborder avec confiance les prochaines étapes de notre développement, tout en restant attentifs aux opportunités susceptibles de soutenir notre croissance à long terme. »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

31 juillet 2026 – Chiffre d’affaires S1 2026

À propos de Winamp Group

Winamp Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Winamp Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.