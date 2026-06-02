Motive impulsa la próxima ola de innovación móvil en América Latina

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Motive, líder global en soluciones de gestión de derechos (entitlement) y de dispositivos y servicios conectados, participó junto a operadores y referentes del sector en M360 LATAM, en Ciudad de México, donde presentó implementaciones ya operativas en algunos de los proyectos de conectividad más relevantes de la región: conectividad satelital directa al dispositivo (Direct-to-Device) para zonas de difícil acceso, activación integral de eSIM con visibilidad a gran escala y autenticación silenciosa basada en SIM como alternativa a los códigos OTP enviados por SMS, vulnerables al fraude.

A través de proyectos emblemáticos junto a distintas operaciones de Claro, Vivo y Entel, el Entitlement Server de Motive (Motive ES) dejó de ser un simple componente de infraestructura para convertirse en un motor de crecimiento para los operadores de la región. Los resultados ya son tangibles: procesos de activación de eSIM más ágiles, mejores experiencias de incorporación de dispositivos y nuevas oportunidades de ingresos vinculadas a servicios digitales e identidad segura.

Gracias a Motive ES, Entel Chile se convirtió en el primer operador móvil de América Latina en ofrecer servicios móviles comerciales a través de satélites de órbita terrestre baja (LEO). Durante su primer mes de funcionamiento, la iniciativa permitió conectar a más de 450 000 usuarios únicos en la Patagonia y en comunidades costeras remotas donde la infraestructura terrestre de telecomunicaciones nunca había llegado.

Vivo Brasil, el mayor operador del país, con más de 117,4 millones de suscriptores, fue pionero en América Latina en implementar autenticación silenciosa basada en SIM a través del marco Open Gateway de la GSMA. Esta tecnología sustituye los códigos OTP enviados por SMS por una verificación criptográfica invisible basada en la SIM, en una categoría de servicios que sigue representando una importante fuente de ingresos para las empresas de telecomunicaciones.

Por su parte, Claro Brasil fue el primer operador de la región en lanzar la función eSIM Quick Transfer para iOS. La incorporación de esta capacidad impulsó un crecimiento interanual del 63 % en las descargas de eSIM y una tasa media de adopción mensual del 15 %, mientras la expansión a Android ya está en marcha.

“América Latina enfrenta algunos de los desafíos de conectividad más complejos del mundo: geografías remotas, esquemas de fraude vinculados a métodos de autenticación heredados y niveles de adopción de eSIM que crecen más rápido que la infraestructura de los operadores”, señaló Jay McMullan, vicepresidente de Ventas para las Américas de Motive. “Claro, Vivo y Entel ya dejaron atrás la fase de pruebas piloto. Estas soluciones operan a escala comercial, generan resultados concretos y consolidan su expansión”.

El Entitlement Server de Motive está presente en numerosos operadores de todo el mundo, cumple plenamente con los estándares de la GSMA y cuenta con certificaciones que satisfacen los requisitos de los ecosistemas de Apple y Google.

Acerca de Motive

Motive ayuda a los principales operadores de telecomunicaciones del mundo a ofrecer experiencias digitales integradas mediante una cartera de plataformas diseñadas específicamente para el sector. Desde la orquestación de derechos hasta la gestión de dispositivos y servicios, Motive permite a los operadores acelerar su transformación digital y generar nuevas fuentes de ingresos a partir de la conectividad en redes móviles, residenciales y de Internet de las Cosas (IoT). Para obtener más información, visite www.motive.com.

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