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Motive推动拉丁美洲新一轮移动创新浪潮

Motive授权服务器助力实现从安第斯山脉的卫星连接到巴西的零欺诈身份验证

为移动网络提供无缝的身份验证、配置和连接服务。Motive授权服务器是现代移动连接的支柱，确保在Apple、Android以及新兴卫星网络中实现安全、可扩展且符合规范的配置。

墨西哥城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的授权及联网设备与服务管理解决方案提供商Motive，与运营商及行业领军企业齐聚墨西哥城举办的M360 LATAM大会，展示该地区最具影响力应用场景的实际部署：面向信号覆盖盲区的卫星直连设备连接方案、大规模端到端eSIM配置与可视化管理，以及基于SIM卡的无提示认证技术，该技术可替代易受欺诈攻击的短信一次性密码（SMS OTP）。

在Claro、Vivo和Entel等多家运营商的重大部署中，Motive的权益服务器（Motive ES）已从基础设施组件转型为区域增长引擎。这些部署带来了可量化的商业增长，实现简化eSIM配置、优化设备开通体验，并创造了与数字服务及安全身份认证相关的新收入机会。

借助Motive ES的技术支持，Entel Chile成为拉丁美洲首家通过低地球轨道（LEO）卫星提供商用移动服务的运营商。该服务在推出首月便覆盖了超过45万名独立用户，服务范围遍及巴塔哥尼亚地区以及此前从未铺设过地面基础设施的偏远沿海社区。

巴西最大的运营商Vivo Brazil拥有超过1.174亿用户，成为拉丁美洲首家通过GSMA开放网关框架推出基于SIM卡的无提示认证服务的运营商。该服务用隐形的加密SIM卡验证取代了短信一次性密码（SMS OTP），而SIM卡验证仍是电信运营商的一项重要收入来源。

Claro Brazil成为该地区首家推出iOS eSIM快速转移服务的运营商，推动eSIM下载量同比增长63%，月均采用率环比增长15%，目前Android版本的推广工作也已全面展开。

Motive美洲区销售副总裁Jay McMullan表示，“拉丁美洲面临着全球最严峻的连接挑战：偏远地区、利用传统认证漏洞的欺诈生态系统，以及eSIM的普及速度远超运营商基础设施的建设速度。Claro、Vivo和Entel并非在进行试点项目。它们已投入正式运营，正在取得成效，并已开始扩大规模。”

Motive的授权授权服务器已部署于全球众多运营商网络中，完全符合GSMA标准，并已通过认证，满足Apple和Google生态系统的各项要求。

关于Motive

Motive通过一系列以运营商为先的平台，赋能全球领先的电信运营商提供无缝、可靠的数字化服务。从授权编排到设备与服务管理，Motive帮助运营商加速数字化转型，并在移动、家庭及IoT网络中实现连接能力的价值变现。若要了解更多信息，请访问www.motive.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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拉美公关与媒体联系方式： lorena@anqacomms.com
全球公关与媒体联络方式： motive@libertycomms.com

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