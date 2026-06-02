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Motive引領拉丁美洲下一波行動創新浪潮

Motive的授權伺服器協助安地斯山脈衛星連接，為巴西提供防詐騙身分驗證

為行動網路提供無縫的身分驗證、配置與連線服務。Motive授權伺服器是現代行動連線的基石，確保在Apple、Android以及新興衛星網路中，都能實現安全、可擴展且符合規範的配置。

墨西哥城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 權限管理及連網裝置與服務管理領域的全球領導者Motive與營運商和行業領袖齊聚於墨西哥城舉行的M360 LATAM大會，展示了其在拉丁美洲的重大實際部署：為偏遠地區提供衛星直連設備、eSIM大規模配置與可視化，以及取代容易受詐騙威脅的簡訊一次性密碼（SMS OTP）的SIM卡隱形驗證。

透過與Claro、Vivo及Entel等主要營運商的里程碑式部署合作，Motive的授權伺服器（Motive ES）已從基礎設施組件轉型為該地區的成長引擎。這些部署帶來了可衡量的商業成長，不僅簡化了eSIM的啟用流程，改善了裝置註冊體驗，更為數位服務與安全身分驗證開闢了新的營收管道。

在Motive ES的技術支援下， Entel Chile成為拉丁美洲首家透過低軌衛星（LEO）提供商用行動服務的電信商。這項技術在首月就服務了超過45萬名使用者，範圍涵蓋巴塔哥尼亞及偏遠沿海社區，讓過去缺乏地面基礎設施的地區也能享有通訊服務。

擁有超過1.174億使用者的巴西最大電信商Vivo Brazil率先在拉丁美洲推出基於GSMA Open Gateway框架的SIM卡「隱形驗證」技術，以隱形的加密SIM卡驗證取代了簡訊一次性密碼（SMS OTP），這項服務至今仍是電信業者的一項重要收入來源。

Claro Brazil是拉丁美洲首家推出iOS eSIM快速轉移功能的電信商，帶動了eSIM 載量年增長達63%，每月平均採用率增長15%，Android版本的推廣也已啟動。

「拉丁美洲面臨著全球最嚴峻的連線挑戰，包括地理位置偏遠、已經形成了利用傳統驗證機制進行詐騙的生態系統，以及eSIM普及速度遠超電信業者基礎設施建設速度等。」Motive美洲銷售副總裁Jay McMullan表示，「Claro、Vivo和Entel並非試點，而已經投入生產，且已經產生實質成果並將持續擴張。」

Motive的授權伺服器已部署於全球多家電信業者，完全符合GSMA標準，並已獲得支援Apple和Google生態系統要求的認證。

關於Motive

Motive透過其旗下多個以業者為優先的平台，協助世界一流電信業者提供無縫數位服務。從權限編排到裝置和服務管理，Motive助力業者加速數位轉型，並從跨行動、家庭與物聯網網路的連結中變現。如需進一步資訊，請造訪：www.motive.com

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拉丁美洲公共關係與媒體聯絡人：lorena@anqacomms.com
全球公共關係與媒體聯絡人：motive@libertycomms.com

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