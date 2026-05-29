Fortegra finalise son acquisition par DB Insurance

JACKSONVILLE, Floride--(BUSINESS WIRE)--The Fortegra Group, Inc. (« Fortegra »), une compagnie mondiale d'assurance spécialisée, annonce aujourd'hui la finalisation de son acquisition par DB Insurance Co., Ltd. (« DB »), l'un des principaux assureurs IARD en Corée. La transaction, annoncée le 26 septembre 2025, a reçu toutes les approbations réglementaires et boursières requises.

Fortegra fonctionnera de manière indépendante, en maintenant son équipe de direction existante, ses relations de distribution et sa discipline de souscription. Les agents, les partenaires de distribution et les clients continueront de bénéficier de l'excellence du service qui caractérise Fortegra.

Richard Kahlbaugh, président du conseil et chef de la direction de Fortegra, déclare : « Chaque entreprise finit par changer de propriétaire. C'est la nature des affaires. La clôture de cette acquisition est un point de départ. Dans le cadre de DB Insurance, Fortegra est en mesure d'étendre ses activités sur le plan géographique, de renforcer ses capacités et d'approfondir sa présence sur le marché aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni et en Asie. Ensemble, DB Assurance et Fortegra ont l'intention de bâtir un chef de file reconnu sur le marché mondial de l'assurance spécialisée ».

À propos de Fortegra

Depuis plus de 45 ans, Fortegra propose, par l’intermédiaire de ses filiales, des solutions de gestion des risques qui aident les particuliers et les entreprises à faire face aux incertitudes. En tant qu’assureur spécialisé multinational dont les filiales bénéficient d’une notation de solidité financière AM Best de A- (excellente) et sont classées dans la catégorie de taille financière AM Best « X », nous proposons une gamme diversifiée de produits d’assurance agréée, complémentaire et excédentaire, ainsi que des solutions de garantie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fortegra.com.

À propos de DB Insurance

Depuis plus de six décennies, DB Insurance Co., Ltd. a construit une base solide en tant que l’un des principaux assureurs coréens, protégeant les particuliers et les entreprises tout en favorisant le progrès du secteur national de l’assurance. Fondée en 1962 en tant que premier assureur automobile public coréen, la société a adopté le nom de DB Insurance en 2017 pour incarner sa vision de devenir un groupe d’assurance mondial. Avec une notation de solidité financière de A+ (supérieure) d'A.M. Best, avec une catégorie de taille financière de « XV », et une notation A+ (stable) de S&P, DB Insurance fournit un portefeuille complet d’assurance générale, à long terme et automobile, ainsi qu’une large gamme de services financiers par l’intermédiaire de ses filiales dans les domaines de l’assurance vie, des valeurs mobilières, de la banque d’épargne et de la gestion d’actifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.idbins.com.

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