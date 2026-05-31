Fortegra完成被DB Insurance收購的交易

佛羅里達州傑克森維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性專業保險公司The Fortegra Group, Inc. ("Fortegra")今日宣布，已完成被韓國首屈一指的財產及意外傷害保險公司之一DB Insurance Co., Ltd. ("DB")收購的交易。該交易於2025年9月26日首次對外公布，現已獲得所有必要的主管機關及股東核准。

交易完成後，Fortegra將保持獨立營運，延續其現有的管理團隊、經銷合作關係以及核保標準。代理商、經銷合作夥伴及客戶將繼續享受到構成Fortegra核心體驗的卓越服務。

Fortegra董事長兼執行長Richard Kahlbaugh表示：「任何公司的所有權最終都可能會發生變更，這是商業發展的自然規律。此次收購的順利完成是一個新的起點。身為DB Insurance的一部分，Fortegra將能夠擴大我們的業務版圖，強化自身實力，並深化我們在美國、歐洲、英國以及亞洲的市場影響力。DB Insurance與Fortegra齊心協力，旨在將公司打造為全球專業保險市場公認的領導者。」

關於 Fortegra

45 年來，Fortegra 透過旗下子公司承保風險管理解決方案，協助個人及企業在充滿不確定性的環境中取得成功。作為一家跨國專業保險公司，其保險子公司獲得 A.M. Best 財務實力評級 A-（優秀），財務規模評級為「X」。Fortegra 提供多元化的保險產品組合，包括標準市場承保、超額與剩餘險種保險產品，以及保修解決方案。更多資訊請瀏覽： www.fortegra.com 。

關於DB Insurance

60多年來，身為韓國首屈一指的保險公司之一，DB Insurance Co., Ltd.建立了穩固的發展基石，在為個人和企業提供保障的同時，積極推動韓國保險業的發展。公司成立於1962年，是韓國第一家公眾汽車保險公司，後於2017年正式更名為DB Insurance，以彰顯其發展成為全球性保險集團的願景。DB Insurance擁有A.M. Best的「A+（優秀）」財務實力評等（金融業務規模分類為「XV」），以及S&P的「A+（穩定）」評等，提供包括一般保險、長期險和汽車險在內的全面產品組合，並憑藉旗下的人壽保險、證券、儲蓄銀行及資產管理子公司提供廣泛的金融服務。更多資訊請瀏覽：www.idbins.com。

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