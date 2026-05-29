Fortegra schließt Übernahme durch DB Insurance ab

JACKSONVILLE, Florida--(BUSINESS WIRE)--Die Fortegra Group, Inc. („Fortegra“), ein weltweit tätiger Spezialversicherer, gab heute den Abschluss ihrer Übernahme durch die DB Insurance Co., Ltd. („DB“), einen der führenden Schaden- und Unfallversicherer Koreas, bekannt. Die am 26. September 2025 bekannt gegebene Transaktion hat alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zustimmung der Aktionäre erhalten.

Fortegra wird eigenständig weitergeführt und behält dabei sein bestehendes Führungsteam, seine Vertriebsbeziehungen sowie seine Zeichnungsdisziplin bei. Vertreter, Vertriebspartner und Kunden werden auch weiterhin den exzellenten Service genießen, der das Fortegra-Erlebnis auszeichnet.

Richard Kahlbaugh, Chairman und CEO von Fortegra, sagte: „Jedes Unternehmen wechselt irgendwann den Eigentümer. Das liegt in der Natur der Sache. Der Abschluss dieser Übernahme ist ein Neuanfang. Als Teil von DB Insurance ist Fortegra nun in der Lage, unser Geschäft geografisch auszuweiten, unsere Kompetenzen zu stärken und unsere Marktpräsenz in den USA, Europa, Großbritannien und Asien zu vertiefen. Gemeinsam wollen DB Insurance und Fortegra einen anerkannten Marktführer im globalen Spezialversicherungsmarkt aufbauen.“

Über Fortegra

Seit mehr als 45 Jahren ist Fortegra über seine Tochtergesellschaften als Underwriter für Risikomanagement-Lösungen tätig, die Menschen und Unternehmen angesichts von Unsicherheit zum Erfolg verhelfen. Als multinationaler Spezialversicherer, dessen Versicherungsgesellschaften mit einem A.M. Best Financial Strength Rating von A- (Exzellent) und einem A.M. Best Financial Size Category von ‘X’ ausgezeichnet wurden, bieten wir ein breites Portfolio von Versicherungsprodukten und Garantien. Mehr Informationen finden Sie unter: www.fortegra.com.

Über DB Insurance

Seit mehr als sechs Jahrzehnten hat die DB Insurance Co., Ltd. sich als einer der führenden Versicherer Koreas ein solides Fundament aufgebaut, indem sie Privatpersonen und Unternehmen absichert und gleichzeitig die Entwicklung der Versicherungsbranche des Landes vorantreibt. Das Unternehmen wurde 1962 als Koreas erster öffentlicher Kfz-Versicherer gegründet und nahm 2017 den Namen DB Insurance an, um seiner Vision, sich zu einer globalen Versicherungsgruppe zu entwickeln, Ausdruck zu verleihen. Mit einem Finanzkraftrating von A.M. Best in Höhe von A+ (Superior) in der Kategorie „XV“ sowie einem S&P-Rating von A+ (stabil) bietet die DB Insurance ein umfassendes Portfolio an Sach-, Lebens- und Kfz-Versicherungen sowie eine breite Palette an Finanzdienstleistungen über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Lebensversicherung, Wertpapierhandel, Sparkassenwesen und Vermögensverwaltung. Für weitere Informationen: www.idbins.com.

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