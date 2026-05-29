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フォルテグラ、DB損害保険による買収が完了

米フロリダ州、ジャクソンビル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなスペシャルティ保険会社であるフォルテグラ・グループ（以下「フォルテグラ」）は、韓国有数の損害保険会社であるDB損害保険による買収が完了したと発表しました。本取引は2025年9月26日に発表されており、必要なすべての規制当局および株主による承認を取得しました。

フォルテグラは今後も独立した形で事業運営を継続し、現行の経営陣、販売ネットワーク、および引受規律を維持します。代理店、販売パートナー、顧客は引き続き、これまでフォルテグラが提供してきた高品質なサービスを受けることができます。

フォルテグラの会長兼最高経営責任者であるリチャード・カールボーは、次のように述べています。「いずれ、すべての企業は所有者が変わるものです。それがビジネスの本質です。今回の買収完了は、新たな出発点です。DB損害保険の一員となることで、フォルテグラは地域的な事業拡大を進め、能力を強化し、米国、欧州、英国、アジアにおける市場での存在感をさらに高める体制を整えました。DB損害保険とフォルテグラは協力し、グローバルなスペシャルティ保険市場において広く認知されるリーダー企業となることを目指します」

フォルテグラについて

当社は45年以上もの間、子会社を通じて、不確実性の時代に個人や企業が成功を収める手助けとなるリスク管理ソリューションの提供を行っています。A.M.ベストの財務力評価で「A-（優秀）」、財務規模カテゴリーで「X」を獲得している子会社を持つ多国籍専門保険業者として、認可保険、超過保険、サープラス・ライン保険、および保証ソリューションなど多様な保険商品を提供しています。詳細については、 www.fortegra.com をご覧ください。

DB損害保険について

DB損害保険（DB Insurance Co., Ltd.）は、60年以上にわたり、韓国を代表する保険会社の一つとして強固な基盤を築き、個人および法人向けの保険提供を通じて韓国の保険業界の発展を支えてきました。1962年に韓国初の公営自動車保険会社として設立され、2017年にグローバル保険グループへの成長ビジョンを体現するため、「DB損害保険」へ社名変更を行いました。同社は、A.M.ベストによる財務力評価で「A+（Superior）」および財務規模カテゴリー「XV」、さらにS&Pによる「A+（Stable）」の格付けを取得しています。損害保険、長期保険、自動車保険にわたる包括的な保険商品ポートフォリオに加え、生命保険、証券、貯蓄銀行、資産運用分野の子会社を通じて幅広い金融サービスを提供しています。詳細は www.idbins.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Vijaya Singh
vsingh@fortegra.com

Katie Butler
Katie@Aartrijk.com

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