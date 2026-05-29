Dokončení akvizice společnosti Fortegra společností DB Insurance
JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Fortegra Group, Inc. („Fortegra“), globální specializovaná pojišťovací společnost, dnes oznámila dokončení své akvizice společností DB Insurance Co., Ltd. („DB“), jednou z předních jihokorejských pojišťoven v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti. Transakce, oznámená 26. září 2025, získala všechna požadovaná regulační a akcionářská schválení.
Společnost Fortegra Group, Inc. bude nadále fungovat nezávisle a zachová si své stávající vedení, distribuční vztahy a upisovací disciplínu. Agenti, distribuční partneři i zákazníci budou i nadále zažívat vysokou úroveň služeb, která definuje zkušenost se společností Fortegra.
Richard Kahlbaugh, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Fortegra, uvedl: „Každá společnost se nakonec dostane do situace, kdy změní majitele. To je přirozenou součástí podnikání. Uzavření této akvizice je začátkem nové etapy. Jako součást společnosti DB Insurance získává společnost Fortegra pozici pro geografické rozšíření svého podnikání, posílení svých schopností a prohloubení své tržní přítomnosti v USA, Evropě, Spojeném království a Asii. Společně mají společnosti DB Insurance a Fortegra v úmyslu vybudovat uznávaného lídra na globálním trhu specializovaného pojištění.“
O společnosti Fortegra
Po více než 45 let společnost Fortegra prostřednictvím svých dceřiných společností poskytuje řešení řízení rizik, která pomáhají lidem i firmám uspět tváří v tvář nejistotě. Jako nadnárodní specializovaná pojišťovna, jejíž pojišťovací dceřiné společnosti mají finanční rating síly A.M. Best A- (Excellent) a finanční velikostní kategorii A.M. Best „X“, nabízí společnost široké spektrum pojišťovacích produktů v rámci standardního i nadlimitního a specializovaného pojištění a také záruční řešení. Pro více informací:www.fortegra.com.
O společnosti DB Insurance
Společnost DB Insurance Co., Ltd. má za sebou více než šest desetiletí budování silných základů jako jedna z předních pojišťoven v Koreji, která chrání jednotlivce i podniky a zároveň přispívá k rozvoji pojišťovnictví v zemi. Společnost byla založena v roce 1962 jako první veřejná automobilová pojišťovna v Koreji a v roce 2017 přijala název DB Insurance, aby vyjádřila svou vizi stát se globální pojišťovací skupinou. Se silným finančním ratingem A.M. Best A+ (Superior) s finanční velikostní kategorií „XV“ a ratingem S&P A+ (Stabilní) poskytuje DB Insurance komplexní portfolio všeobecného, dlouhodobého a automobilového pojištění, stejně jako širokou škálu finančních služeb prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti životního pojištění, cenných papírů, spořitelních bank a správy aktiv. Pro více informací:www.idbins.com.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
