SLB與Vår Energi擴大數位化合作，規模化推進油井與綜合油田開發規劃

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，將擴大與Vår Energi的合作，在其挪威大陸架作業區規模化推進油井規劃與綜合油田開發規劃。目前，合作式油井規劃已將業務週期從數月縮短至數天，而綜合油田開發規劃預計也將帶來類似的效益。此次擴大部署旨在為營運商提供更快速、更一致的決策支援，協助其在管理日益複雜的開發專案的同時，維持成熟海上資產的產量。

Vår Energi將部署Delfi™數位化平台，以在雲端原生環境中連結油氣探勘、地下評價、油井規劃、水下設計、油田開發規劃以及採油生產等環節，此為擴大合作的一部分。透過讓各團隊利用共用資料和標準化工作流程展開協同作業，該方法減少了部門交接和重複勞動，並支援在從早期評價到開發規劃的全流程中做出更具一致性、更及時的決策。

SLB數位化業務總裁Rakesh Jaggi表示：「隨著海上開發專案變得日益複雜，其業績表現越來越取決於各團隊如何利用可信資料快速達成一致、評估備選方案並做出決策。透過將不同學科匯聚在一個整合式的數位化環境中，營運商可以縮短規劃週期，提高推進專案機會（包括邊際水下回接專案）所需的決策速度和品質。」

此次擴大的合作反映了產業向採用雲端架構的規劃方法更廣泛的轉變。這類方法能夠協助營運商縮短關鍵開發里程碑之間的時間、提高跨學科的協同能力，並從成熟盆地的現有資源中實現價值最大化。

要點：

SLB與Vår Energi正在整個挪威大陸架作業區憑藉Delfi™數位化平台規模化推進數位化油田開發規劃，以加快專案從發現向開發階段的進展。

經實際驗證，該方案將規劃週期從數月縮短至數周，展示了規模化應用的可衡量成效。

根據協議，Vår Energi將部署Delfi™數位化平台，以在雲端原生環境中連結油氣探勘、地下評價、油井規劃、水下設計、油田開發規劃以及採油生產等環節。

標準化的整合式工作流程實現了跨學科的協同作業，在減少交接和重複工作的同時，提升了針對成熟海上資產（包括邊際水下回接專案）以可信資料為基礎做出及時決策的效率。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

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