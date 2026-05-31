A DB Insurance felvásárolja a Fortegra vállalatot

JACKSONVILLE, Florida--(BUSINESS WIRE)--A globális speciális biztosítótársaság, a Fortegra Group, Inc. („Fortegra”) a mai napon bejelentette, hogy a DB Insurance Co., Ltd. („DB”), Korea egyik vezető vagyon- és balesetbiztosítója felvásárolta a vállalatot. A 2025. szeptember 26-án bejelentett tranzakció megkapta az összes szükséges szabályozási és részvényesi jóváhagyást.

A Fortegra függetlenül működik majd, és megtartja meglévő vezetői csapatát, disztribúciós kapcsolatait, valamint kockázatvállalási fegyelmét. Az ügynökök, disztribúciós partnerek és ügyfelek továbbra is a Fortegra-élményt meghatározó kiváló szolgáltatást élvezhetik.

Richard Kahlbaugh, a Fortegra elnöke és vezérigazgatója elmondta: „Előbb vagy utóbb minden vállalatnál tulajdonos-váltásra kerül sor. Ilyen az üzleti világ. A felvásárlás lezárása a kiindulópont. A DB Insurance részeként a Fortegra képes lesz földrajzilag bővíteni üzleti tevékenységét, erősíteni képességeit és elmélyíteni piaci jelenlétét az Egyesült Államokban, Európában, az Egyesült Királyságban és Ázsiában. A DB Insurance és a Fortegra közösen egy elismert vezető vállalat létrehozására törekszik a globális speciális biztosítási piacon.”

Amit a Fortegráról tudni érdemes:

A Fortegra leányvállalatain keresztül több mint 45 éve olyan kockázatkezelési megoldásokat kínál, amelyek segítenek az embereknek és a vállalkozásoknak megbirkózni a bizonytalansággal. Multinacionális speciális biztosítóként, amelynek biztosítási leányvállalatai A- (Kitűnő) A.M. legjobb pénzügyi erősségi besorolással és „X” A.M. legjobb pénzügyi méretkategóriával rendelkeznek, széleskörű, elismert és önrészes, valamint többletbiztosítási termékeket, és garanciális megoldásokat kínálunk. Bővebb információért: www.fortegra.com.

Amit a DB Insurance-ről tudni érdemes:

A DB Insurance Co., Ltd. több mint hat évtizede szilárd alapokkal rendelkezik Korea egyik vezető biztosítójaként, amely védi az egyéneket és a vállalkozásokat, miközben a nemzet biztosítási ágazatának fejlődését is előmozdítja. Az 1962-ben Korea első nyilvános gépjármű-biztosítójaként alapított vállalat 2017-ben vette fel a DB Insurance nevet, hogy megtestesítse a globális biztosítási csoporttá válás iránti elképzelését. Az A+ (Kiváló) A.M. legjobb pénzügyi erősségi besorolás, az „XV” pénzügyi méretkategória és az S&P A+ (Stabil) minősítése révén a DB Insurance az általános, hosszú távú és gépjármű-biztosítások átfogó portfólióját kínálja, valamint leányvállalatain keresztül széles körű pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az életbiztosítás, az értékpapír-, a takarékpénztári és a vagyonkezelés területén. További információkért: www.idbins.com.

