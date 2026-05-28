Klarna s’associe à Arrive pour le stationnement sur 15 marchés

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Klarna, la banque numérique mondiale et fournisseur de solutions de paiement flexibles, s’est associée à Arrive, une plateforme mondiale de mobilité de premier plan, afin d’offrir des options de paiement fluides et flexibles à des millions de consommateurs sur 15 marchés.

Grâce à ce partenariat, les automobilistes pourront régler leurs frais de stationnement via l’option Pay in Full de Klarna, qui sera disponible directement dans l’application EasyPark d’Arrive, garantissant ainsi des paiements instantanés. Cela offre aux consommateurs davantage de flexibilité et de contrôle sur leurs dépenses quotidiennes, et s’inscrit dans le prolongement de la présence croissante de Klarna dans le domaine des dépenses et de l’épargne au quotidien, où les consommateurs utilisent de plus en plus Klarna pour des achats récurrents et sans friction, parallèlement à des produits d’épargne tels que Klarna Balance.

Arrive, anciennement EasyPark Group, exploite l’un des plus grands réseaux de stationnement numérique au monde, facilitant les paiements à haute fréquence sur des millions de places dans plus de 20 000 villes et 90 pays. En fournissant l’infrastructure numérique qui aide les particuliers et les décideurs à faire des choix de transport urbain plus intelligents, l’entreprise est idéalement positionnée pour devenir le premier fournisseur de logiciels pour tous les modes de transport, y compris les voitures, les trains et les bus.

« Arrive est un leader du stationnement numérique et un excellent exemple du type de cas d’utilisation quotidienne et à haute fréquence où Klarna apporte une valeur ajoutée », déclare Björn Bryngelson, responsable des pays nordiques chez Klarna. « En intégrant Klarna à l’application EasyPark d’Arrive sur 15 marchés, nous rendons les paiements de stationnement plus simples, plus flexibles et plus faciles à gérer. »

Debbie Guerra, directrice générale des paiements chez Arrive, déclare à propos de ces partenariats : « L’intégration de Klarna garantit que le processus de paiement pour les utilisateurs de notre application EasyPark reste aussi simple que le reste du trajet du voyageur. En proposant l’expérience utilisateur flexible et fiable de Klarna sur l’ensemble de ses marchés, Arrive renforce son engagement en faveur de la commodité, en offrant une option financière fluide qui correspond parfaitement aux besoins quotidiens et fréquents de ses clients. »

Les premiers marchés devraient être opérationnels dès le T2 2026, avec un déploiement progressif qui suivra en Autriche, en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suède et en Suisse. Les parties envisagent d’étendre ces services à d’autres pays après le déploiement initial.

À propos de Klarna

Klarna est une banque numérique mondiale et un prestataire de solutions de paiement flexibles. Forte de plus de 118 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et de 3,4 millions de transactions quotidiennes, Klarna s’appuie sur un réseau de paiement et de commerce alimenté par l’IA pour permettre aux consommateurs de payer plus intelligemment, avec l’ambition d’être accessible partout et pour tout. Les consommateurs peuvent utiliser Klarna en ligne, en magasin ainsi que via Apple Pay et Google Pay. Un million de commerçants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour soutenir leur croissance et renforcer la fidélité de leurs clients, parmi lesquels Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Klarna est cotée à la Bourse de New York (NYSE : KLAR). Pour en savoir plus, rendez-vous sur Klarna.com.

À propos d’Arrive

Arrive est une plateforme mondiale de mobilité de premier plan dont la mission est de faciliter les déplacements en ville. Grâce à son portefeuille de marques, comprenant EasyPark, Flowbird, RingGo, ParkMobile et Parkopedia, l’entreprise est présente dans plus de 20 000 villes réparties dans 90 pays, aidant ainsi les citoyens et les décideurs à faire des choix plus avisés en matière de mobilité urbaine. Arrive rend les villes plus agréables à vivre en proposant des compétences clés telles que des solutions de gestion des véhicules autonomes, des paiements intelligents et l’optimisation des solutions de stationnement, ainsi que des mesures de réduction du trafic basées sur les données et l’amélioration des réseaux de transports publics. Pour plus d’informations et d’actualités, rendez-vous sur arrive.com

À propos d’EasyPark, qui fait partie de la plateforme mondiale de mobilité Arrive

EasyPark, qui fait partie de la plateforme mondiale de mobilité Arrive, est le premier fournisseur de solutions intelligentes de stationnement et de mobilité en Europe. Présent dans plus de 4 000 villes réparties dans plus de 20 pays, EasyPark simplifie le stationnement, la recharge et la mobilité à l’échelle mondiale. En étroite collaboration avec les villes, EasyPark favorise la numérisation, en s’appuyant sur des analyses basées sur les données et des solutions intelligentes pour rendre les villes plus agréables à vivre. Pour suivre l’actualité d’Arrive, rendez-vous sur arrive.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant nos performances financières futures, notre stratégie commerciale, nos objectifs de croissance, nos opportunités de marché, nos plans opérationnels, y compris la mise en œuvre des paiements peer-to-peer, le calendrier de leur mise à disposition pour nos consommateurs et leurs caractéristiques et avantages prévus. Des mots tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « sera », « peut », « pourrait », « estimer » et des expressions similaires identifient les déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus, y compris les risques liés à :

Notre capacité à conserver et à développer nos relations avec les consommateurs et les commerçants ;

La concurrence et les évolutions technologiques ;

La conformité réglementaire et les exigences en matière de licences ;

Notre capacité à tirer les avantages escomptés de nos accords de financement ;

La gestion du risque de crédit et la disponibilité des financements ;

La conjoncture économique générale et la volatilité des marchés ; et

Notre capacité à nous développer sur de nouveaux marchés et à lancer de nouveaux produits.

Les déclarations prospectives reflètent notre opinion à la date de publication du présent communiqué et sont basées sur les informations dont nous disposons actuellement. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives et doivent examiner les facteurs de risque dans nos documents déposés auprès de la SEC pour une discussion plus complète des risques.

Catégorie : Actualités de partenariat

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