SLB与Vår Energi扩大数字化合作，规模化推进油井与综合油田开发规划

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，将扩大与Vår Energi的合作，在其挪威大陆架作业区规模化推进油井规划与综合油田开发规划。目前，协作式油井规划已将业务周期从数月缩短至数天，而综合油田开发规划预计也将带来类似的效益。此次扩大部署旨在为运营商提供更快速、更一致的决策支持，帮助其在管理日益复杂的开发项目的同时，维持成熟海上资产的产量。

作为扩大合作的一部分，Vår Energi将部署Delfi™数字化平台，以在云原生环境中连接油气勘探、地下评价、油井规划、水下设计、油田开发规划以及采油生产等环节。通过让各团队利用共享数据和标准化工作流程开展协同作业，该方法减少了部门交接和重复劳动，并支持在从早期评价到开发规划的全流程中做出更具一致性、更及时的决策。

SLB数字化业务总裁Rakesh Jaggi表示：“随着海上开发项目变得日益复杂，其业绩表现越来越取决于各团队如何利用可信数据快速达成一致、评估备选方案并做出决策。通过将不同学科汇聚在一个一体化的数字化环境中，运营商可以缩短规划周期，提高推进项目机遇（包括边际水下回接项目）所需的决策速度和质量。”

此次扩大的合作反映了行业向基于云的规划方法更广泛的转变。这类方法能够帮助运营商缩短关键开发里程碑之间的时间、提高跨学科的协同能力，并从成熟盆地的现有资源中实现价值最大化。

要点：

SLB与Vår Energi正在整个挪威大陆架作业区依托Delfi™数字化平台规模化推进数字化油田开发规划，以加速项目从发现向开发阶段的进展。

经实际验证，该方案将规划周期从数月缩短至数周，展示了规模化应用的可衡量成效。

根据协议，Vår Energi将部署Delfi™数字化平台，以在云原生环境中连接油气勘探、地下评价、油井规划、水下设计、油田开发规划以及采油生产等环节。

标准化的一体化工作流程实现了跨学科的协同作业，在减少交接和重复工作的同时，提升了针对成熟海上资产（包括边际水下回接项目）基于可信数据做出及时决策的效率。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com 。

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