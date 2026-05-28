Amadeus ridefinisce la pubblicità di viaggio per aiutare i marchi a catturare prima la domanda

NIZZA, Francia--(BUSINESS WIRE)--Amadeus oggi ha presentato la Amadeus Travel Advertising Platform al suo Advertising Summit di Nizza, Francia. Utilizzando la struttura agentica di Accenture per l'esecuzione della campagna, la piattaforma delinea un nuovo approccio progettato per aiutare le aziende di viaggio a prendere decisioni pubblicitarie più rapide e intelligenti basate sui luoghi in cui si sta formando la domanda, non solo su quelli in cui si è già realizzata.

La pubblicità di viaggio è diventata sempre più complessa, frammentata in vari canali e spesso guidata da storici segnali di prestazioni che arrivano troppo tardi per catturare la domanda emergente.

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