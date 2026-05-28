-

Amadeus ridefinisce la pubblicità di viaggio per aiutare i marchi a catturare prima la domanda

Sviluppata in collaborazione con Accenture, la piattaforma basata sull'IA aiuta i marchi di viaggio a prendere decisioni pubblicitarie più mirate e promuovere la domanda redditizia attraverso maggiore controllo, trasparenza, efficienza e prestazioni.

NIZZA, Francia--(BUSINESS WIRE)--Amadeus oggi ha presentato la Amadeus Travel Advertising Platform al suo Advertising Summit di Nizza, Francia. Utilizzando la struttura agentica di Accenture per l'esecuzione della campagna, la piattaforma delinea un nuovo approccio progettato per aiutare le aziende di viaggio a prendere decisioni pubblicitarie più rapide e intelligenti basate sui luoghi in cui si sta formando la domanda, non solo su quelli in cui si è già realizzata.

La pubblicità di viaggio è diventata sempre più complessa, frammentata in vari canali e spesso guidata da storici segnali di prestazioni che arrivano troppo tardi per catturare la domanda emergente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Laura Cobbold, Comunicazioni aziendali esterne, Amadeus.
laura.cobbold@amadeus.com
+34609141695

Industry:

Amadeus

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Laura Cobbold, Comunicazioni aziendali esterne, Amadeus.
laura.cobbold@amadeus.com
+34609141695

More News From Amadeus

Riassunto: Amadeus Travel Dreams 2026: come l'AI, il benessere psichico e la sostenibilità stanno ridefinendo il valore dei viaggi

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Nuove informazioni dal fornitore di tecnologia innovativa, Amadeus, hanno rivelato che oggi i viaggi vengono sempre più spesso utilizzati come un modo per resettare la mente, non solo come un'attività di piacere. Un nuovo progetto di ricerca, Travel Dreams 2026: From data to delight , rivela che molti viaggiatori quest'anno danno priorità a "rinfrescare la mente" oltre che a "trovare una nuova versione di sé" e a una "maggiore sicurezza e indipendenza". Il testo origina...

Riassunto: Gli albergatori potrebbero registrare un aumento del 12% delle tariffe delle camere vendendo le loro caratteristiche o i loro servizi migliori

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Una nuova ricerca condotta da Amadeus, azienda innovatrice nel campo della tecnologia, analizza cosa cercano i viaggiatori da un viaggio, e in che modo la tecnologia può realizzare queste ambizioni. Il rapporto - Travel Dreams – si basa sui dati di 6.000 viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Cina, India, Regno Unito, Francia e Germania per capire come scelgono i luoghi da visitare, come desiderano prenotare e quali sono i fattori che influiscono maggiormente su un via...

Riassunto: Accor e Amadeus annunciano l'inizio di una nuova collaborazione

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Amadeus e Accor ampliano la loro partnership strategica, con l'adozione a livello globale da parte di Accor della soluzione Amadeus Central Reservation System (ACRS) per il suo vasto portafoglio di proprietà. La tecnologia basata su cloud di Amadeus aiuterà Accord, gruppo leader mondiale nel settore della ricettività, a dare impulso al fatturato, ottimizzare le strategie di distribuzione e creare connessioni più profonde e personalizzate con gli ospiti. Offerta di tecno...
Back to Newsroom