Circle K presenta una nueva línea exclusiva de productos de panadería inspirados en Butterfinger®

CHARLOTTE, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--Circle K, la cadena global de tiendas de conveniencia, se asoció con Butterfinger® para ofrecer a sus clientes una nueva forma de darse un gusto. Desde hoy y por tiempo limitado, Circle K ofrece en exclusiva una nueva línea de productos de panadería inspirados en Butterfinger®, que incluye un Butterfinger Brownie, una Butterfinger Cookie y un Butterfinger Rice Crispy, además de un cappuccino caliente sabor Butterfinger.

Pensados para quienes disfrutan de los pequeños gustos cotidianos, estos nuevos productos ofrecen una forma asequible de darse un gusto en cualquier momento del día. Los clientes pueden adquirir cada producto por separado o combinar cualquiera de las opciones de panadería con un café mediano, un cappuccino sabor Butterfinger o una Polar Pop de cualquier tamaño dentro de la popular promoción Bakery Meal Deal de $3.

“Nuestros clientes llevan vidas muy activas y valoran esos pequeños momentos de disfrute que pueden incorporar a su rutina, ya sea para recompensarse después de un día largo o para compartir con la familia de camino a dejar a los niños en la escuela,” afirmó Dan Larmondra, responsable de Comercialización de Alimentos de Circle K. “Esta nueva línea Butterfinger combina un sabor icónico, un valor insuperable y el capricho perfecto para recargar energías que solo puedes encontrar en Circle K.”

Este lanzamiento exclusivo incorpora el inconfundible sabor crocante de manteca de maní de Butterfinger® y consolida a Circle K como el destino ideal para quienes buscan darse un gusto dulce que no rompe el bolsillo.

“La gente descubrió que darse un pequeño gusto puede hacer una gran diferencia y, afortunadamente, Butterfinger siempre formó parte de esos momentos”, señaló Yann Bastien, vicepresidente de Marketing de Butterfinger, Baby Ruth & Co. “Asociarnos con Circle K fue algo natural porque se trata de ocasiones que sus clientes ya conocen y disfrutan. Ya sea un brownie durante el almuerzo o un cappuccino de camino al trabajo; Butterfinger hace que esos momentos cotidianos sean aún mejores.”

Los consumidores podrán encontrar la nueva línea de productos de panadería Butterfinger en los locales Circle K de todo el país por tiempo limitado, hasta el 1 de septiembre. Para encontrar el local más cercano, visite circlek.com/store-locator.

Acerca de Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard es un referente global en conveniencia y movilidad, con operaciones en 27 países y territorios y cerca de 17,300 tiendas, de las cuales aproximadamente 13,200 ofrecen combustible para transporte. A través de sus reconocidas marcas Couche-Tard y Circle K, se ha consolidado como uno de los mayores operadores independientes de tiendas de conveniencia en Estados Unidos y como líder del sector en Canadá, Escandinavia, los países bálticos, Bélgica e Irlanda. La empresa también cuenta con una sólida presencia en Luxemburgo, Alemania, los Países Bajos, Polonia y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. Con una red de aproximadamente 149,500 colaboradores, brinda experiencias de compra ágiles y accesibles a millones de clientes en todo el mundo.

Acerca de Ferrero

Ferrero inició su trayectoria en 1946 en la pequeña ciudad de Alba, en la región italiana de Piamonte. En la actualidad, es una de las mayores empresas de alimentos dulces envasados del mundo, con más de 35 marcas icónicas presentes en más de 170 países. El Grupo Ferrero lleva alegría a millones de personas a través de productos muy apreciados como Nutella®, Kinder®, Tic Tac® y Ferrero Rocher®. Más de 38,000 colaboradores comparten la pasión por ayudar a las personas a celebrar los momentos especiales de la vida. La cultura familiar del Grupo Ferrero, hoy en su tercera generación, se sustenta en el compromiso con la calidad y la excelencia, el respeto por su legado y la responsabilidad con el planeta y las comunidades donde opera.

Desde su llegada al mercado norteamericano en 1969, Ferrero expandió significativamente su presencia en la región. Hoy cuenta con más de 5,400 colaboradores distribuidos en 15 plantas y centros logísticos, además de ocho oficinas en Estados Unidos, Canadá y el Caribe. La incorporación de marcas icónicas como Butterfinger®, CRUNCH®, Keebler®, Famous Amos® y Mother's Cookies®, entre otras, fortaleció su portafolio de galletitas y chocolates. Siga a @FerreroNACorp en Twitter e Instagram. www.ferreronorthamerica.com.

Acerca de Butterfinger

Butterfinger® es una icónica marca estadounidense lanzada en 1923. Ocupa un lugar distintivo tanto entre los consumidores como dentro del portafolio de chocolates convencionales de Ferrero gracias a su característico centro crocante con sabor a manteca de maní, que ofrece una experiencia única en cada bocado. Butterfinger® está disponible en todo Estados Unidos en supermercados, grandes superficies y tiendas de conveniencia. Para más información, visite Butterfinger.com y siga a Butterfinger en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.

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