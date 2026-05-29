Bidgelys „EmPOWER AI London“ bringt Führungskräfte zusammen, um die Zukunft der Elektrifizierung, der Lastflexibilität, des Kundenerlebnisses und der Erschwinglichkeit von Energie zu gestalten

LOS ALTOS, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Bidgely bringt seine „Global Insights Tour“ vom 10. bis 12. Juni nach London und markiert damit die nächste wichtige Station seiner renommierten Konferenzreihe EmPOWER AI. Als Teil einer internationalen Tournee, die Toronto und New York umfasst, dient das Londoner Forum als aktiver, kooperativer Knotenpunkt für Energieversorger, die bereit sind, die zunehmende Elektrifizierung, die entscheidende Lastflexibilität, das Kundenerlebnis der nächsten Generation und die dringende Frage der Erschwinglichkeit von Energie aktiv voranzutreiben, anstatt nur darauf zu reagieren.

Durch maßgeschneiderte Workshops und offene Gespräche unter Fachkollegen bringt EmPOWER AI London die klügsten Köpfe der Branche zusammen, um zu erörtern, wie künstliche Intelligenz (KI) die für die Modernisierung des Stromnetzes und die Neugestaltung des globalen Energiesektors erforderlichen Kundenerkenntnisse erschließt.

Gemeinsame Workshops: Von Erkenntnissen zum Handeln

Anlässlich der EmPOWER AI London wird ein neuer gemeinsamer Bericht mit dem Energieforschungsunternehmen LCP Delta mit dem Titel „Home Asset Identification“ vorgestellt. Der Bericht vergleicht verfügbare Ansätze zur Identifizierung von Anlagen wie Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen (EVs), Photovoltaikanlagen und weiteren, und belegt dabei den Vorteil KI-gestützter Datenanalysen gegenüber herkömmlichen statistischen Schätzungen oder hardwarebasierter Überwachung.

David Trevithick, Head of Customer Insight bei LCP Delta, wird die Ergebnisse der vom Unternehmen durchgeführten Studie zum verhaltensorientierten Lastmanagement vorstellen.

„Mit der zunehmenden Verbreitung von Heimgeräten werden die Nachfragemuster der Haushalte immer spezifischer und vielfältiger – was Einzelhändlern größere Möglichkeiten eröffnet, Geräte zu identifizieren, intelligente Tarife und Flexibilitätsangebote gezielter anzubieten, die Nachfrageprognosen zu verbessern und die Kundenbindung zu stärken“, fügte Trevithick hinzu.

Weitere Workshops werden sich auf die im Bericht identifizierten zentralen Prioritäten konzentrieren und praktische Anwendungsbeispiele sowie Erfolgsgeschichten aus der Praxis zu folgenden Themen vorstellen:

Beschleunigung der Elektrifizierung: Erfahren Sie in diesem Workshop, wie KI dabei helfen kann, besonders einflussreiche EV-Kunden zu identifizieren, Hotspots für Lastwachstum aufzudecken und gezielte Akquisitionsstrategien voranzutreiben. Dabei wird aufgezeigt, wie ein führender Energieversorger erfolgreich Spitzenlastnutzer angesprochen und eine 3-fache Steigerung der kW-Reduzierung pro Fahrzeug im Vergleich zur durchschnittlichen EV-Population.

Modernisierung von Callcentern und Kundenerlebnis: Durch die Integration der KI-Erkenntnisse von Bidgely in das Callcenter-Ökosystem und die Arbeitsabläufe zur Anrufbearbeitung können Sie sehen, wie Sie konkrete Ergebnisse erzielen können: eine Steigerung der Kundenzufriedenheit um 7 Prozent, eine Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit pro Anruf um 3 Prozent, eine Verbesserung der Erstlösungsquote um 3 Prozent sowie eine Zufriedenheitsbewertung von 85 bis 95 Prozent seitens der Kundendienstmitarbeiter.



Die Teilnehmer erhalten zudem einen ersten Einblick in die neuen Interactive Voice Response (IVR)-Integrationen von Bidgely mit PolyAI, Genesys und NiCE, die mithilfe von dialogorientierter KI komplexe Fragen zum Thema Energie in Echtzeit klären – und so ein intuitives Kundenerlebnis bieten, während Wartezeiten und Betriebskosten gesenkt werden.

Optimierung der Lastflexibilität: Mit KI-gestützter Kundenansprache erfahren Sie anhand einer anschaulichen Fallstudie eines Energieversorgers, wie Sie die Spitzenlaststeuerung und -verlagerung verbessern können. Dieser Versorger erzielte durch die Optimierung variabler Preisprogramme eine Reduzierung um über 70 Prozent bei Kunden mit hohem Spitzenverbrauch.

Förderung erschwinglicher Energie: Entdecken Sie praktische Konzepte zur Unterstützung benachteiligter Kundensegmente anhand anschaulicher Fallstudien, wie zum Beispiel den Einsatz der Bidgely Analytics Workbench (AWB) zur Identifizierung von über 8.200 bisher unentdeckten Kandidaten mit geringem Einkommen; die Erzielung einer Konversionsrate von 2,3 Prozent über einen einzigen Marketing-Kontaktpunkt; sowie die Verdopplung der Kapazitäten für Energieaudits in Privathaushalten, um mehr Kunden mit Rabatten für Energieeffizienzmaßnahmen zu versorgen.

Werden Sie Teil der KI-gestützten Energiewende in London

„EmPOWER AI London ist nicht nur ein Blick in die Zukunft der Energie – hier gestalten wir sie aktiv“, sagte Abhay Gupta, CEO von Bidgely. „Die Energiewende erfordert mutiges Handeln und intelligente Daten. Wir laden zukunftsorientierte Führungskräfte aus aller Welt ein, sich uns anzuschließen, den Status quo in Frage zu stellen und das wahre Potenzial dessen zu erschließen, was möglich ist, wenn künstliche Intelligenz auf menschlichen Einfallsreichtum trifft.“

Um sich Ihren Platz bei der EmPOWER AI London zu sichern, besuchen Sie bitte empower.bidgely.com/london-2026.

Über Bidgely

Bidgely ist der Vorreiter im Bereich der KI-gestützten Energieintelligenz und wandelt Rohdaten aus Zählern in detaillierte Erkenntnisse für Energieversorger weltweit um. Die UtilityAI™-Plattform des Unternehmens, die über 50 Millionen Haushalte versorgt, nutzt 19 grundlegende Patente, um die Netztransparenz, den Callcenter-Betrieb und die personalisierte Kundenbindung zu optimieren. Bidgely, von Fast Company als eines der „Top 10 Most Innovative Applied AI“-Unternehmen ausgezeichnet, verbindet präzise Energieanalysen mit horizontalen KI-Ökosystemen wie Microsoft Copilot und AWS, um das Stromnetz mit einer Genauigkeit auf Haus- und Wohnungsebene zu modernisieren. www.bidgely.com | bidgely.com/insights

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