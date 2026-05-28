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Navan ofrece descuentos a los viajeros gracias a la primera conexión directa NDC de SAS

La conexión directa permite a los viajeros acceder a tarifas más económicas y a servicios post-reserva simplificados

original Direct connection gives travelers access to lower fares and streamlined post-booking services

Direct connection gives travelers access to lower fares and streamlined post-booking services

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma internacional de viajes de negocios y gestión de gastos con tecnología de IA, ha anunciado hoy la integración de la Nueva capacidad de distribución (NDC) con Scandinavian Airlines (SAS). Al permitir que la aerolínea comparta sus tarifas, disponibilidad y ofertas directamente en tiempo real, la integración ofrece a los clientes de Navan una cartera ampliada de tarifas y servicios de SAS. Esto convierte a Navan en la primera empresa de gestión de viajes (TMC) en acceder al contenido NDC de SAS a través de una conexión directa, aprovechando la versión 21.3 de la API NDC.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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