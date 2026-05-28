Navan ofrece descuentos a los viajeros gracias a la primera conexión directa NDC de SAS

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma internacional de viajes de negocios y gestión de gastos con tecnología de IA, ha anunciado hoy la integración de la Nueva capacidad de distribución (NDC) con Scandinavian Airlines (SAS). Al permitir que la aerolínea comparta sus tarifas, disponibilidad y ofertas directamente en tiempo real, la integración ofrece a los clientes de Navan una cartera ampliada de tarifas y servicios de SAS. Esto convierte a Navan en la primera empresa de gestión de viajes (TMC) en acceder al contenido NDC de SAS a través de una conexión directa, aprovechando la versión 21.3 de la API NDC.

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