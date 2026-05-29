Fortegra rondt overname door DB Insurance af

JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--De Fortegra Group, Inc. ('Fortegra'), een wereldwijd actief specialistisch verzekeringsbedrijf, heeft vandaag de afronding van haar overname door DB Insurance Co., Ltd. ('DB'), een van de toonaangevende schadeverzekeraars van Korea, aangekondigd. De transactie, die op 26 september 2025 werd aangekondigd, heeft alle vereiste goedkeuringen van de regelgevende instanties en aandeelhouders ontvangen.

Fortegra zal zelfstandig blijven opereren en haar bestaande managementteam, distributierelaties en acceptatiebeleid behouden. Agenten, distributiepartners en klanten zullen de uitstekende service blijven ervaren die de Fortegra-ervaring kenmerkt.

Richard Kahlbaugh, voorzitter en CEO van Fortegra, verklaarde: "Elk bedrijf wisselt uiteindelijk van eigenaar. Dat is nu eenmaal de aard van zakendoen. De afronding van deze overname is een beginpunt. Als onderdeel van DB Insurance is Fortegra in staat om onze activiteiten geografisch uit te breiden, onze capaciteiten te versterken en onze marktpositie in de VS, Europa, het Verenigd Koninkrijk en Azië te verdiepen. Samen willen DB Insurance en Fortegra een erkende leider in de wereldwijde markt voor specialistische verzekeringen worden."

Over Fortegra

Fortegra biedt al meer dan 45 jaar risicomanagementoplossingen aan die mensen en bedrijven helpen succesvol te zijn in onzekere tijden. Als multinationale specialistische verzekeraar met een A.M. Best Financial Strength Rating van A- (Excellent) en een A.M. Best Financial Size Category van 'X', bieden we een uiteenlopend aanbod aan verzekeringsproducten en garantieoplossingen, zowel voor toegelaten (Admitted) als E&S (Excess & Surplus)-lijnen. Voor meer informatie: www.fortegra.com.

Over DB Insurance

DB Insurance Co., Ltd. heeft zich al meer dan zes decennia gevestigd als een van de toonaangevende verzekeraars van Korea. Het bedrijf beschermt particulieren en bedrijven en draagt bij aan de ontwikkeling van de Koreaanse verzekeringssector. Opgericht in 1962 als Korea's eerste openbare autoverzekeraar, nam het in 2017 de naam DB Insurance aan om zijn visie te verwezenlijken: uitgroeien tot een wereldwijde verzekeringsgroep. Met een A.M. Best Financial Strength Rating van A+ (Superior) in de categorie 'XV' en een S&P Rating van A+ (Stable), biedt DB Insurance een uitgebreid portfolio van schade-, levens- en autoverzekeringen, evenals een breed scala aan financiële diensten via haar dochterondernemingen op het gebied van levensverzekeringen, effecten, spaarbankieren en vermogensbeheer. Voor meer informatie: www.idbins.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

