Klarna werkt met Arrive samen voor parking in 15 markten

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Klarna, de internationale digitale bank en aanbieder van flexibele betalingen, is een partnerschap aangegaan met Arrive, een toonaangevend internationaal mobiliteitsplatform, om miljoenen consumenten in 15 markten probleemloze, flexibele betaalopties aan te bieden.

Dankzij dit partnerschap kunnen bestuurders voortaan hun parking betalen aan de hand van Klarna’s Pay in Full, die rechtstreeks beschikbaar wordt in de EasyPark-app van Arrive, zodat betalingen ogenblikkelijk kunnen plaatsvinden. Dit verschaft consumenten meer flexibiliteit en meer controle over hun dagelijkse uitgaven, en is gestoeld op Klarna's toenemende aanwezigheid in dagelijkse uitgaven en spaargeld, waar consumenten steeds meer op Klarna beroep doen voor terugkerende aankopen met minimale inspanningen, alsook voor spaarproducten zoals Klarna Balance.

