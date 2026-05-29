Fortegra已完成被DB Insurance收购

杰克逊维尔，佛罗里达州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球专业保险公司Fortegra Group, Inc.（以下简称“Fortegra”）今日宣布，已完成由韩国领先的财产险和意外险公司DB Insurance Co., Ltd.（以下简称“DB”）对其的收购。该交易于2025年9月26日宣布，现已获得所有必要的监管机构和股东批准。

Fortegra将继续独立运营，保留现有的管理团队、分销渠道及承保标准。代理商、分销合作伙伴和客户将一如既往地享受Fortegra一贯提供的卓越服务。

Fortegra董事长兼首席执行官Richard Kahlbaugh表示：“每家公司最终都会易主，这是商业的本质。此次收购的完成是一个新的起点。作为DB Insurance旗下的一员，Fortegra将能够拓展业务版图，提升业务能力，并在美国、欧洲、英国和亚洲进一步巩固市场地位。DB Insurance与Fortegra将携手合作，致力于在全球专业保险市场打造出一家公认的领先公司。”

关于 Fortegra

45 年来，Fortegra 通过其子公司承保风险管理解决方案，帮助个人与企业在充满不确定性的环境中取得成功。作为一家跨国专业保险公司，其保险子公司获得 A.M. Best 财务实力评级 A-（优秀），财务规模评级为 "X"。Fortegra 提供多样化的保险产品组合，包括标准市场承保、超额与剩余险种保险产品，以及保修解决方案。更多信息请访问： www.fortegra.com 。

关于DB Insurance

六十余年来，作为韩国领先的保险公司，DB Insurance Co., Ltd.已奠定了坚实的基础，在为个人和企业提供保障的同时，也推动了韩国保险业的发展。该公司成立于1962年，是韩国首家公众汽车保险公司，并于2017年更名为DB Insurance，以体现其成为全球保险集团的愿景。DDB Insurance拥有A.M. Best“A+（优秀）”财务实力评级（财务规模类别为“XV”），以及S&P“A+（稳定）”评级。公司提供涵盖一般保险、长期保险及汽车保险的全面产品组合，并通过旗下人寿保险、证券、储蓄银行及资产管理等子公司，提供广泛的金融服务。更多信息请访问： www.idbins.com。

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