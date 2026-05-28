Navan permet aux voyageurs de réaliser des économies grâce à la première connexion directe NDC de SAS

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ : NAVN), la plateforme mondiale de gestion des voyages d'affaires et des dépenses d'entreprise basée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui une intégration de la norme New Distribution Capability (NDC) avec Scandinavian Airlines (SAS). En permettant à la compagnie aérienne de partager ses tarifs, ses disponibilités et ses offres directement en temps réel, cette intégration offre aux clients de Navan un portefeuille enrichi de tarifs et de services SAS. Navan devient ainsi la première agence de gestion de voyages (TMC) à accéder au contenu NDC de SAS via une connexion directe, en utilisant la version 21.3 de l’API NDC.

« Notre démarche de modernisation de la vente au détail aérienne repose sur la fourniture d’offres plus pertinentes, d’une plus grande transparence et d’une meilleure valeur ajoutée pour les voyageurs », a déclaré Edward Fotheringham, vice-président des ventes et de la distribution chez SAS. « En nous connectant directement à Navan via notre canal NDC, nous étendons la vente au détail moderne à grande échelle, en débloquant un contenu plus riche et en offrant une expérience plus fluide et plus transparente aux voyageurs d’affaires. »

Les principaux avantages de la connexion directe SAS NDC comprennent :

Pas de supplément : Évite le supplément standard associé à SAS EDIFACT, un protocole de distribution de tarifs aériens hérité.

Évite le supplément standard associé à SAS EDIFACT, un protocole de distribution de tarifs aériens hérité. Offres tarifaires plus avantageuses : Accès aux tarifs SAS Light (un type de billet de classe économique) et à une tarification continue.

Accès aux tarifs SAS Light (un type de billet de classe économique) et à une tarification continue. Services post-réservation améliorés : Simplifie le service client, permettant aux agents de Navan de gérer plus rapidement les modifications de billets, les perturbations et les remboursements.

« Nous voulons que l'expérience sur Navan soit la plus fluide possible pour nos utilisateurs », a déclaré Dane Molter, vice-président senior chargé de la plateforme de voyage chez Navan. « Tout est une question de choix : nos utilisateurs veulent avoir accès à toutes les options de vol au meilleur prix. Notre nouvelle connexion NDC directe avec SAS nous permet d'intégrer l'ensemble de leurs tarifs, afin que les utilisateurs puissent réserver des vols à des prix compétitifs, sans frais cachés de tiers, sans jamais quitter notre application. »

La connexion directe NDC avec SAS est disponible pour les clients des pays nordiques, de la région APAC, de la France, de l’Allemagne, de l’Irlande et du Royaume-Uni, et son déploiement aux États-Unis est prévu prochainement.

En s’intégrant directement à SAS, Navan renforce sa position à la pointe de l’innovation dans le domaine du voyage. Cette connexion directe porte à 25 le nombre total de compagnies aériennes mondiales avec lesquelles Navan dispose d’une connexion NDC directe, notamment British Airways, Air France, KLM, le groupe Lufthansa, Iberia, United Airlines et American Airlines.

À propos de Navan

Navan (NASDAQ : NAVN) est une plateforme mondiale de voyages d'affaires et de gestion des dépenses basée sur l'IA, qui facilite les déplacements des voyageurs. De la recherche de vols et d'hôtels à l'automatisation du rapprochement des dépenses, en passant par une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7, Navan offre une expérience intuitive appréciée des voyageurs et sur laquelle comptent les équipes financières. Découvrez les avantages dont bénéficient les clients de Navan et obtenez plus d'informations sur navan.com.

Déclarations prospectives

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