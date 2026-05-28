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Navan refuerza su oferta ferroviaria en Europa con la integración de Swedish Rail

Gracias a una conexión directa con SilverRail, Navan incorpora más de 20 compañías ferroviarias suecas a su amplia oferta de opciones ferroviarias europeas

original Through a direct connection with SilverRail, Navan adds more than 20 Swedish rail carriers to its long list of European rail options

Through a direct connection with SilverRail, Navan adds more than 20 Swedish rail carriers to its long list of European rail options

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan(NASDAQ: NAVN), la plataforma internacional de viajes de negocios y gestión de gastos con tecnología de IA, ha anunciado hoy la incorporación de más de 20 compañías ferroviarias suecas a su plataforma, entre las que se incluyen los principales operadores del país, SJ y VR. Gracias a la plataforma internacional de distribución ferroviaria de SilverRail, la integración de la API permite a los clientes de Navan acceder a rutas ferroviarias nacionales en Suecia, así como a muchas rutas transfronterizas populares en la región, como la que une Estocolmo y Copenhague.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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