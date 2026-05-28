Navan renforce son offre ferroviaire européenne grâce à l’intégration des chemins de fer suédois

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ : NAVN), la plateforme mondiale de gestion des voyages d’affaires et des dépenses basée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui l’ajout de plus de 20 opérateurs ferroviaires suédois à sa plateforme, dont les plus grands opérateurs du pays, SJ et VR. Grâce à la plateforme mondiale de distribution ferroviaire de SilverRail, cette intégration via API permet aux clients de Navan d’accéder aux liaisons ferroviaires nationales en Suède, ainsi qu’à de nombreuses liaisons transfrontalières populaires dans la région, telles que celles reliant Stockholm à Copenhague.

« Nous constatons une forte dynamique en Suède », déclare Michael Riegel, directeur de la relation client chez Navan. « C’est une économie unique où se croisent des entreprises industrielles, dans les secteurs manufacturier, maritime et automobile, et un écosystème technologique et d’IA de classe mondiale. Nos clients, de plus en plus nombreux sur ce marché, ont clairement exprimé leurs besoins : une plateforme unifiée qui facilite les déplacements. En intégrant directement le réseau ferroviaire suédois à Navan, nous répondons à la demande d’options de transport locales et durables sur l’un des marchés les plus importants d’Europe. »

Les voyageurs pourront désormais rechercher et effectuer des réservations ferroviaires suédoises en toute fluidité, tant sur le site web que sur les applications mobiles de Navan. Cette intégration offre également des fonctionnalités en libre-service améliorées : les voyageurs peuvent gérer leurs préférences de siège directement au moment de la réservation et effectuer des annulations en libre-service directement depuis la plateforme.

Avec l’un des choix de compagnies ferroviaires les plus vastes parmi toutes les TMC, Navan étend rapidement sa présence ferroviaire mondiale, après avoir lancé VIA Rail au Canada et OBB en Autriche l’année dernière. En Europe, Navan offre un accès fluide aux compagnies ferroviaires de 10 pays : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, et désormais la Suède.

Cet inventaire en pleine expansion témoigne de plus en plus de la capacité de Navan à s’imposer comme une plateforme de voyages d’affaires alimentée par l’IA, surpassant les plateformes traditionnelles pour offrir aux entreprises la couverture mondiale complète qu’elles exigent.

À propos de Navan

Navan (NASDAQ : NAVN) est une plateforme mondiale de gestion des voyages d’affaires et des dépenses basée l’IA, qui facilite les déplacements des voyageurs. De la recherche de vols et d’hôtels à l’automatisation du rapprochement des dépenses, avec une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7, Navan offre une expérience intuitive que les voyageurs apprécient et sur laquelle les équipes financières s’appuient. Découvrez les avantages dont bénéficient les clients de Navan et apprenez-en davantage sur navan.com.

À propos de SilverRail

SilverRail est un leader mondial des technologies de vente au détail ferroviaire, qui met en relation les agences de voyages et les fournisseurs via sa plateforme native cloud. Conçue pour stimuler la conversion et la fidélisation des clients, son infrastructure axée sur les API offre un accès rapide et évolutif aux contenus ferroviaires des opérateurs du monde entier, permettant ainsi aux partenaires de proposer des expériences de réservation fluides et performantes tout en accélérant la transition vers des voyages plus durables.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, à l’exception des déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « sera » ou des expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques et autres facteurs comprennent les risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de Navan sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 2 avril 2026, tels qu’ils peuvent être mis à jour par les documents déposés ultérieurement par Navan auprès de la SEC. Sauf si la loi l’exige, Navan n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.