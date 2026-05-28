-

Navan rafforza l'offerta ferroviaria europea con l'integrazione dell'azienda ferroviaria svedese

Grazie a una connessione diretta con SilverRail, Navan aggiunte più di 20 operatori ferroviari svedesi alla sua lunga lista di opzioni ferroviarie europee

original Through a direct connection with SilverRail, Navan adds more than 20 Swedish rail carriers to its long list of European rail options

Through a direct connection with SilverRail, Navan adds more than 20 Swedish rail carriers to its long list of European rail options

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di viaggi aziendali e relative spese basata sull'IA, oggi ha reso nota l'aggiunta di oltre 20 operatori ferroviari svedesi alla sua piattaforma, compresi i più grandi operatori svedesi, SJ e VR. Basata sulla piattaforma di distribuzione ferroviaria globale di SilverRail, l'integrazione API apre l'accesso per i clienti Navan a tratte ferroviarie in Svezia, oltre a molte tratte transfrontaliere ampiamente utilizzate, come la tratta Stoccolma-Copenhagen.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Media: press@navan.com

Industry:

Navan

NASDAQ:NAVN
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Media: press@navan.com

More News From Navan

Riassunto: Kiabi sceglie Navan per centralizzare il programma globale di viaggi

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di viaggi e spese business basata sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato di essere stata selezionata da Kiabi, il rivenditore francese di abbigliamento multinazionale, consoliderà la sua piattaforma globale di viaggi in un'unica piattaforma. Per supportare la sua forza lavoro di quasi 10.000 “Kiaber”, il rivenditore ha richiesto una soluzione in grado di fornire una piattaforma di viaggio facile da usare...

Riassunto: Criteo sceglie Navan per modernizzare la gestione globale dei viaggi

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale basata sull'intelligenza artificiale specializzata in viaggi e spese d'affari, oggi ha annunciato di essere stata scelta da Criteo, la piattaforma globale di intelligence commerciale, per modernizzare il suo programma di viaggio globale. Criteo si è posta l'obiettivo di fornire al suo personale a livello globale un'esperienza di prenotazione di viaggio facile da usare, che porti visibilità e controllo alla sue spes...

Riassunto: Schindler seleziona Navan per ottimizzare le operazioni di viaggio globali

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di gestione delle spese e dei viaggi aziendali basata sull'IA, ha annunciato oggi di essere stata selezionata da Schindler, il fornitore leader di soluzioni di mobilità urbana sostenibili e intelligenti, per la modernizzazione del suo programma di viaggi globale. Forte di oltre 150 anni di innovazioni nel settore, Schindler ha ridefinito il concetto di mobilità nelle società urbane, evolvendosi da produttore gl...
Back to Newsroom