Navan rafforza l'offerta ferroviaria europea con l'integrazione dell'azienda ferroviaria svedese

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di viaggi aziendali e relative spese basata sull'IA, oggi ha reso nota l'aggiunta di oltre 20 operatori ferroviari svedesi alla sua piattaforma, compresi i più grandi operatori svedesi, SJ e VR. Basata sulla piattaforma di distribuzione ferroviaria globale di SilverRail, l'integrazione API apre l'accesso per i clienti Navan a tratte ferroviarie in Svezia, oltre a molte tratte transfrontaliere ampiamente utilizzate, come la tratta Stoccolma-Copenhagen.

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