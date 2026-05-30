Fortegra concreta su adquisición por parte de DB Insurance

JACKSONVILLE, Florida--(BUSINESS WIRE)--The Fortegra Group, Inc. ("Fortegra"), una compañía de seguros especializada a nivel mundial, ha anunciado hoy que ha terminado la operación de adquisición de la compañía por parte de DB Insurance Co., Ltd. ("DB"), una de las principales aseguradoras de daños de Corea. Esta operación fue anunciada el 26 de septiembre de 2025 y ya ha recibido todas las autorizaciones necesarias a nivel reglamentario y de los accionistas.

Fortegra operará de forma independiente y mantendrá su equipo directivo actual, sus relaciones de distribución y su disciplina de suscripciones. Los agentes, socios de distribución y clientes seguirán disfrutando del servicio de excelencia que ha caracterizado la experiencia de Fortegra.

Richard Kahlbaugh, presidente y director ejecutivo de Fortegra, señaló: "Todas las empresas cambian de propietario en algún momento. Esa es la naturaleza de los negocios. El cierre de esta adquisición es un punto de partida. Al formar parte de DB Insurance, Fortegra está en condiciones de expandir nuestro negocio geográficamente, mejorar nuestras capacidades y profundizar nuestra presencia en el mercado de Estados Unidos, Europa, el Reino Unido y Asia. Juntas, DB Insurance y Fortegra trabajarán para construir un líder reconocido en el mercado global de los seguros especializados".

Acerca de Fortegra

Durante más de 45 años, Fortegra, a través de sus filiales, ha suscrito soluciones de gestión de riesgos que ayudan a personas y empresas a prosperar ante la incertidumbre. Como aseguradora multinacional especializada, cuyas filiales de seguros cuentan con la calificación de solidez financiera de A.M. Best "A-" (Excelente) y la categoría de tamaño financiero de A.M. Best "X", ofrecemos una amplia gama de productos de seguros admitidos y seguros de exceso y excedentes, así como soluciones de garantía. Para obtener más información, visite www.fortegra.com.

Acerca de DB Insurance

Durante más de seis décadas, DB Insurance Co., Ltd. ha construido una base sólida, destacándose como una de las aseguradoras líderes de Corea. La empresa protege a los particulares y a las empresas al tiempo que impulsa el avance del sector asegurador del país. Fundada en 1962 como la primera aseguradora pública de automóviles de Corea, la empresa adoptó el nombre de DB Insurance en 2017 para plasmar su visión de convertirse en un grupo asegurador de alcance mundial. DB Insurance tiene una calificación de solidez financiera de A.M. Best de A+ (Superior) en la categoría de tamaño financiero "XV" y una calificación de S&P de A+ (Estable) y ofrece una cartera completa de seguros generales, de largo plazo y de automóviles, junto con una amplia gama de servicios financieros a través de sus filiales en seguros de vida, valores, banca de ahorro y gestión de activos. Para más información: www.idbins.com.

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