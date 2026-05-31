DB Insurance przejmuje Fortegra

JACKSONVILLE, Floryda--(BUSINESS WIRE)--The Fortegra Group, Inc. („Fortegra”), towarzystwo ubezpieczeniowe o zasięgu globalnym oferujące ubezpieczenia specjalistyczne, poinformowała dzisiaj o finalizacji transakcji skutkującej jej przejęciem przez DB Insurance Co., Ltd. („DB”), jedno z czołowych koreańskich towarzystw ubezpieczeniowych specjalizujące się w ubezpieczeniach majątkowych i wypadkowych. Transakcja, o której informowano 26 września 2025 r., uzyskała wszystkie wymagane zgody organów regulacyjnych i udziałowców.

Fortegra będzie prowadzić niezależną działalność i zachowa obecny skład kierownictwa, relacje z dystrybutorami i dotychczasową dyscyplinę w zakresie szacowania ryzyka ubezpieczeniowego. Pośrednicy, partnerzy dystrybucyjni i klienci w dalszym ciągu mogą liczyć na doskonałą obsługę, z której słynie Fortegra.

– Każda firma ostatecznie zmienia właściciela. Na tym polega biznes. Dokonanie tego przejęcia to dla nas nowe otwarcie. Jako część DB Insurance Fortegra może rozszerzyć zasięg geograficzny swojej oferty, zwiększyć zdolności i pogłębić obecność na rynkach w USA, Europie, Zjednoczonym Królestwie i Azji. Razem DB Insurance i Fortegra zamierzają stworzyć firmę będącą uznanym liderem na globalnym rynku ubezpieczeń specjalistycznych – powiedział Richard Kahlbaugh, prezes i dyrektor generalny Fortegra.

Informacje o Fortegra

Od ponad 45 lat firma Fortegra za pośrednictwem swoich jednostek zależnych zabezpiecza rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, dzięki którym klienci indywidualni i firmowi mogą odnosić sukcesy pomimo niepewnych okoliczności. Jako wielonarodowy ubezpieczyciel oferujący ubezpieczenia specjalistyczne, którego spółki ubezpieczeniowe cieszą się ratingiem prężności finansowej „A-” (doskonała) wydanym przez A.M. Best, a także określoną przez A.M. Best kategorią rozmiaru finansowego „X”, oferta firmy obejmuje różnorodny zestaw dopuszczonych produktów ubezpieczeniowych, jak również ubezpieczeń nadwyżkowych i dodatkowych oraz rozwiązań gwarancyjnych. Więcej informacji: www.fortegra.com.

Informacje o DB Insurance

Przez ponad sześćdziesiąt lat działalności firma DB Insurance Co., Ltd. wypracowała solidne podstawy jako jedno z czołowych towarzystw ubezpieczeniowych w Korei, które zapewnia ochronę klientom indywidualnym i firmowym, przyczyniając się zarazem do rozwoju branży ubezpieczeniowej w kraju. Firma, która powstała w 1962 roku jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe w Korei oferujące ubezpieczenia komunikacyjne, w 2017 r. przyjęła nazwę „DB Insurance”, aby odzwierciedlić swoje dążenie, by stać się globalną grupą ubezpieczeniową. DB Insurance, która posiada rating prężności finansowej „A+” (wybitna) i kategorię rozmiaru finansowego „XV” według A.M. Best, a także rating S&P „A+” (stabilna), oferuje kompleksowy wachlarz ubezpieczeń ogólnych, długoterminowych i komunikacyjnych oraz szeroki zakres usług finansowych za pośrednictwem swoich jednostek zależnych działających w obszarze ubezpieczeń na życie, papierów wartościowych, bankowości w dziedzinie oszczędzania oraz zarządzania aktywami. Więcej informacji: www.idbins.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.