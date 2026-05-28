Winamp Group : Bridger ouvre de nouvelles opportunités de revenus pour les artistes grâce à l’élargissement de sa couverture mondiale

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Winamp Group (Paris: ALWIN) (Brussels: ALWIN), société mère de Winamp, annonce une nouvelle série d’accords stratégiques pour Bridger, sa plateforme de gestion de droits d’auteur, renforçant davantage sa couverture mondiale des droits musicaux.

Les nouveaux partenariats conclus avec la SABAM (Belgique), la STIM (Suède), la TEOSTO (Finlande), la SOZA (Slovaquie), la MSG (Turquie) et la SADAIC (Argentine) étendent la couverture de Bridger en Europe et en Amérique latine, offrant aux artistes et ayants droit un accès à de nouvelles sources de revenus sur des marchés musicaux clés.

Dans une industrie musicale où les droits restent fragmentés entre de multiples territoires et sociétés de gestion collective, la couverture constitue un facteur essentiel de création de valeur. En développant continuellement son réseau international, Bridger permet aux artistes d’accéder à davantage d’opportunités de revenus à travers le monde tout en simplifiant la gestion de leurs droits.

Avec des accords couvrant désormais l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie, Bridger continue de renforcer sa position parmi les plateformes mondiales de gestion de droits. L’élargissement de son réseau renforce également la proposition de valeur de Winamp for Creators en offrant aux artistes davantage d’opportunités de monétisation au sein d’un écosystème unique.

« La couverture crée de la valeur. Plus le réseau que nous construisons est large, plus nous pouvons ouvrir de nouvelles opportunités de revenus pour les artistes », déclare Alexandre Saboundjian, CEO de Winamp Group. « Ces nouveaux accords renforcent notre capacité à connecter les artistes à des revenus supplémentaires issus de leurs droits à travers le monde et constituent une nouvelle étape dans notre ambition de bâtir l’une des infrastructures de gestion de droits les plus complètes de l’industrie musicale. »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

31 Juillet 2026 – Publication du chiffre d’affaires S1 2026

À propos de Winamp Group

Winamp Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Winamp Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

À propos de Bridger - www.bridgermusic.io

Bridger s'engage à soutenir les auteurs-compositeurs en leur proposant des solutions innovantes en matière de perception de droits d'auteur. Conçue comme une plateforme de gestion des droits d'auteur intuitive et facile à utiliser, Bridger permet aux auteurs-compositeurs d'enregistrer leurs œuvres musicales en quelques minutes et de débloquer des flux de revenus supplémentaires au-delà de leur distributeur numérique.

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.