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Klarna se asocia con Arrive para ofrecer servicios de aparcamiento en 15 mercados

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Klarna, el banco digital internacional y proveedor de soluciones de pago flexibles, se ha asociado con Arrive, una plataforma líder en movilidad internacional, para ofrecer opciones de pago sencillas y flexibles a millones de consumidores en 15 mercados.

Gracias a esta colaboración, los conductores podrán pagar el aparcamiento mediante la opción «Pagar el importe total» de Klarna, que estará disponible directamente en la aplicación EasyPark de Arrive, lo que garantiza que los pagos se realicen al instante. Esto ofrece a los consumidores mayor flexibilidad y control sobre sus gastos diarios, y refuerza la cada vez mayor presencia de Klarna en el ámbito de los gastos y el ahorro cotidianos, donde los consumidores recurren cada vez más a Klarna para realizar compras periódicas y sin complicaciones, además de utilizar productos de ahorro como Klarna Balance.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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