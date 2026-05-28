Navan erweitert sein europäisches Bahnangebot durch die Integration schwedischer Bahnunternehmen

PALO ALTO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, gab heute bekannt, dass mehr als 20 schwedische Bahnunternehmen in seine Plattform aufgenommen wurden, darunter Schwedens größte Betreiber, SJ und VR. Dank der globalen Bahnvertriebsplattform von SilverRail ermöglicht die API-Integration Navan-Kunden den Zugang zu inländischen Bahnstrecken in Schweden sowie zu vielen beliebten grenzüberschreitenden Strecken in der Region, wie beispielsweise zwischen Stockholm und Kopenhagen.

„Wir sehen eine starke Dynamik in Schweden“, sagt Michael Riegel, Chief Customer Officer bei Navan. „Es ist eine einzigartige Wirtschaft, in der sich Industrieunternehmen aus den Bereichen Fertigung, Schifffahrt und Automobilbau mit einer erstklassigen Tech- und KI-Szene treffen. Unsere wachsende Zahl an Kunden in diesem Markt hat klar zum Ausdruck gebracht, was sie brauchen: eine einheitliche Plattform, die Reisen nahtlos macht. Indem wir die schwedische Bahn direkt in Navan integrieren, erfüllen wir die Nachfrage nach lokalen, nachhaltigen Reisemöglichkeiten in einem der wichtigsten Märkte Europas.“

Reisende können nun nahtlos über die Navan-Webseite und die mobilen Apps nach Verbindungen der schwedischen Bahn suchen und Buchungen vornehmen. Die Integration eröffnet zudem erweiterte Selbstbedienungsfunktionen: Reisende können Sitzplatzwünsche direkt bei der Buchung festlegen und Stornierungen selbstständig über die Plattform vornehmen.

Mit einer der größten Auswahlen an Bahnanbietern unter allen TMCs erweitert Navan rasch seine globale Präsenz im Schienenverkehr, nachdem im vergangenen Jahr VIA Rail in Kanada und die ÖBB in Österreich hinzugekommen sind. In Europa bietet Navan nahtlosen Zugang zu Bahnanbietern in 10 Ländern: Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und nun auch Schweden.

Dieses umfangreiche Angebot ist ein weiterer Beweis für die Leistungsfähigkeit von Navan als KI-gestützte Geschäftsreiseplattform, die sich von herkömmlichen Plattformen abhebt und Unternehmen die umfassende, globale Abdeckung bietet, die sie benötigen.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale, KI-gestützte Geschäftsreise- und Spesen-abrechnungsplattform, die Reisenden das Reisen erleichtert. Von der Suche nach Flügen und Hotels bis hin zur automatisierten Spesenabrechnung, begleitet von einem 24/7-Support, bietet Navan ein intuitives Erlebnis, das Reisende lieben und auf das sich Finanzteams verlassen. Erfahren Sie, wie Navan-Kunden profitieren, und erfahren Sie mehr unter navan.com.

Über SilverRail

SilverRail ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie für den Bahnvertrieb und verbindet Reiseanbieter und -vermittler über seine cloudbasierte Plattform. Die API-first-Infrastruktur wurde entwickelt, um die Konversion und Kundenbindung zu steigern. Sie bietet schnellen, skalierbaren Zugriff auf Bahnangebote von Anbietern weltweit und ermöglicht es Partnern, nahtlose, leistungsstarke Buchungserlebnisse anzubieten und gleichzeitig den Übergang zu nachhaltigerem Reisen zu beschleunigen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „prognostizieren“, „werden“ oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Solche Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören die Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht von Navan auf Formular 10-K beschrieben sind, der am 2. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie etwaige Aktualisierungen durch spätere Einreichungen von Navan bei der SEC. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Navan keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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