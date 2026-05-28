Navan sblocca risparmi per i viaggiatori grazie alla prima connessione diretta NDC con SAS

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di gestione delle spese e dei viaggi aziendali basata sull'IA, ha annunciato oggi una integrazione NDC (New Distribution Capability, nuova capacità di distribuzione) con Scandinavian Airlines (SAS). Consentendo alla linea aerea scandinava di condividere le proprie tariffe, disponibilità e offerte in tempo reale, l'integrazione offre un portafoglio ampliato di tariffe e servizi SAS ai clienti Navan. Questo rende Navan la prima Travel Management Company (TMC, azienda di gestione di viaggi) ad accedere a contenuti NDC di SAS attraverso una connessione diretta, utilizzando la versione 21.3 dell'API di NDC.

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