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Navan sblocca risparmi per i viaggiatori grazie alla prima connessione diretta NDC con SAS

La connessione diretta permette ai viaggiatori di accedere a tariffe più economiche e servizi post-prenotazione semplificati

original Direct connection gives travelers access to lower fares and streamlined post-booking services

Direct connection gives travelers access to lower fares and streamlined post-booking services

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di gestione delle spese e dei viaggi aziendali basata sull'IA, ha annunciato oggi una integrazione NDC (New Distribution Capability, nuova capacità di distribuzione) con Scandinavian Airlines (SAS). Consentendo alla linea aerea scandinava di condividere le proprie tariffe, disponibilità e offerte in tempo reale, l'integrazione offre un portafoglio ampliato di tariffe e servizi SAS ai clienti Navan. Questo rende Navan la prima Travel Management Company (TMC, azienda di gestione di viaggi) ad accedere a contenuti NDC di SAS attraverso una connessione diretta, utilizzando la versione 21.3 dell'API di NDC.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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