SLB und Vår Energi weiten ihre digitale Zusammenarbeit aus, um die Bohrloch- und integrierte Feldentwicklungsplanung zu optimieren

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit Vår Energi bekannt, um die Bohrlochplanung und die integrierte Feldentwicklungsplanung in allen seinen Aktivitäten auf dem norwegischen Festlandsockel zu skalieren. Da die kollaborative Bohrlochplanung die Zykluszeiten bereits von Monaten auf Tage verkürzt und die integrierte Feldentwicklungsplanung voraussichtlich ähnliche Vorteile mit sich bringen wird, soll der erweiterte Einsatz eine schnellere und konsistentere Entscheidungsfindung unterstützen, während die Betreiber daran arbeiten, die Produktion aus ausgereiften Offshore-Anlagen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die zunehmende Komplexität der Entwicklung zu bewältigen.

Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit setzt Vår Energi die digitale Plattform Delfi™ ein, um Exploration, Untergrundbewertung, Bohrlochplanung, Unterwasserkonstruktion, Feldentwicklungsplanung und Produktion in einer cloud-nativen Umgebung zu vernetzen. Indem Teams die Möglichkeit erhalten, mithilfe gemeinsamer Daten und standardisierter Arbeitsabläufe gleichzeitig zu arbeiten, reduziert dieser Ansatz Übergaben und Nacharbeiten und unterstützt eine konsistentere, zeitnahe Entscheidungsfindung von der frühen Bewertung bis zur Entwicklungsplanung.

„Da Offshore-Entwicklungen immer komplexer werden, hängt die Leistung zunehmend davon ab, wie schnell Teams sich abstimmen, Optionen bewerten und Entscheidungen auf der Grundlage vertrauenswürdiger Daten treffen können“, sagte Rakesh Jaggi, Präsident des Digitalgeschäfts von SLB. „Durch die Zusammenführung verschiedener Disziplinen in einer integrierten digitalen Umgebung können Betreiber Planungszyklen verkürzen und die Geschwindigkeit und Qualität der Entscheidungen verbessern, die erforderlich sind, um Chancen voranzutreiben, einschließlich marginaler Unterwasser-Anbindungen.“

Die erweiterte Zusammenarbeit spiegelt einen allgemeinen Trend hin zu cloudbasierten Planungsansätzen wider, die Betreibern helfen, die Zeit zwischen wichtigen Meilensteinen der Erschließung zu verkürzen, die interdisziplinäre Koordination zu verbessern und den Wert bestehender Ressourcen in ausgereiften Becken zu maximieren.

Wichtige Punkte:

SLB und Vår Energi skalieren die digitale Feldentwicklungsplanung auf der digitalen Plattform Delfi™ auf dem gesamten norwegischen Festlandsockel, um den Fortschritt von der Entdeckung bis zur Erschließung zu verbessern.

Die Validierung verkürzte die Planungszyklen von Monaten auf Wochen und zeigte damit messbare Auswirkungen in großem Maßstab.

Im Rahmen der Vereinbarung setzt Vår Energi die digitale Plattform Delfi™ ein, um Exploration, Untergrundbewertung, Bohrlochplanung, Unterwasserkonstruktion, Feldentwicklungsplanung und Produktion in einer cloud-nativen Umgebung zu vernetzen.

Standardisierte, integrierte Arbeitsabläufe ermöglichen die gleichzeitige interdisziplinäre Arbeit, wodurch Übergaben und Nacharbeiten reduziert werden, während zeitnahe Entscheidungen auf der Grundlage vertrauenswürdiger Daten für ausgereifte Offshore-Anlagen, einschließlich marginaler Unterwasser-Anbindungen, verbessert werden.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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