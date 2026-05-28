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Amadeus redefine la publicidad turística para ayudar a que las marcas capturen la demanda de forma anticipada

Desarrollada en colaboración con Accenture, la plataforma con tecnología de IA ayuda a que las marcas del sector turístico tomen decisiones publicitarias más inteligentes de forma anticipada e impulsen una demanda rentable gracias a un mayor control, transparencia, eficiencia y rendimiento.

NIZA, Francia--(BUSINESS WIRE)--Amadeus presentó hoy la plataforma de publicidad turística Amadeus en su evento Advertising Summit en Niza (Francia). Con la asistencia de la estructura agéntica de Accenture para la ejecución de campañas, la plataforma plantea un nuevo enfoque diseñado para ayudar a que las compañías de viajes tomen decisiones publicitarias más rápidas e inteligentes basadas en el lugar donde se está formando la demanda, no solo donde ya se ha convertido.

La publicidad turística se ha vuelto cada vez más compleja, fragmentada entre canales y frecuentemente impulsada por señales de rendimiento histórico que llegan demasiado tarde para capturar la demanda emergente.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Laura Cobbold, comunicaciones externas corporativas de Amadeus.
laura.cobbold@amadeus.com
+34609141695

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