Navan ontsluit besparingen voor reizigers met eerste SAS NDC Direct Connect

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), het internationale platform aangestuurd door AI voor zakenreizen en -uitgaven, kondigde vandaag een NDC-integratie (New Distribution Capability) met Scandinavian Airlines (SAS) aan. Door de luchtvaartmaatschappij toelating te geven om tarieven, beschikbaarheid en aanbiedingen rechtstreeks in realtime te delen, biedt deze integratie een uitgebreide portfolio SAS-tarieven en services aan klanten van Navan. Hiermee wordt Navan de eerste TMC (Travel Management Company) die toegang krijgt tot SAS NDC-content via een directe verbinding, op basis van versie 21.3 van de NDC API.

