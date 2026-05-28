Amadeus repense la publicité dans le secteur du voyage pour aider les marques à capter la demande plus tôt

NICE, France--(BUSINESS WIRE)--Amadeus a présenté aujourd'hui sa plateforme publicitaire Amadeus Travel lors de son sommet publicitaire à Nice, en France. S’appuyant sur le cadre agentique des campagnes d’Accenture, la plateforme présente une nouvelle approche conçue pour aider les entreprises du secteur du voyage à prendre des décisions publicitaires plus rapides et plus éclairées en fonction des endroits où la demande se crée, et non plus seulement en fonction de ceux où elle s’est déjà concrétisée.

Dans le secteur du voyage, la publicité est devenue de plus en plus complexe et fragmentée sur différents canaux, souvent guidée par des indicateurs de performance historiques retardés qui n'arrivent pas à capter la demande émergente. Alors que les passagers planifient leurs voyages bien avant de réserver via les chatbots IA, la recherche, les réseaux sociaux, la métarecherche, les plateformes de contenu et les agences de voyages en ligne, les marques du secteur du voyage sont confrontées à une augmentation des coûts d'acquisition et à une pression croissante pour justifier leur retour sur investissement.

La plateforme publicitaire Amadeus Travel associe des données prospectives sur la demande de voyages à la planification, à l'activation et à la prise de décision assistée par l'IA en matière de publicité. Les marques de voyage peuvent ainsi générer une demande et des décisions rentables en investissant plus tôt, en optimisant l'allocation de leurs budgets et en exploitant des résultats de performance plus précis au sein d'un écosystème publicitaire fragmenté.

Pour les voyageurs et les agents de voyages, cette approche offre des expériences plus pertinentes et mieux adaptées, en proposant les offres, les contenus et les options adéquats au moment même de leur prise de décision.

De l'optimisation réactive à l'orchestration axée sur la demande

La plupart des solutions publicitaires optimisent les performances au sein de plateformes individuelles ou d'écosystèmes fermés. La plateforme publicitaire Amadeus Travel est conçue pour coordonner l'activité publicitaire sur tous les canaux, en agissant comme une couche d'exécution neutre qui relie des données de voyage fiables aux décisions publicitaires multicanales.

En intervenant plus tôt et avec davantage de précision, les marques de voyage peuvent toucher les voyageurs grâce à des messages plus pertinents envoyés à des moments qui correspondent mieux à leurs intentions.

Au cœur de la plateforme se trouve une couche d'intelligence artificielle qui évalue la performance des campagnes globalement et utilise l'IA pour faciliter la prise de décision multicanale à grande échelle. Conformément à l'approche globale d'Amadeus en matière d'IA, l'automatisation est conçue pour optimiser la stratégie humaine, veillant ainsi à ce que les décisions demeurent transparentes, contrôlables et axées sur les résultats.

« Dans le secteur du voyage, la publicité est devenue plus complexe, mais une grande partie de la prise de décision reste réactive », affirme Dan Ciocoiu, responsable des solutions publicitaires chez Amadeus. « Cette plateforme vise à aider les marques de voyage à intervenir plus tôt en utilisant l'IA afin de prendre des décisions plus éclairées et relier les informations sur la demande à une action coordonnée sur tous les canaux, tout en préservant la confiance, la neutralité et le contrôle que le secteur attend d'Amadeus. »

Qu'y a-t-il en temps réel aujourd'hui ?

La première fonctionnalité opérationnelle en temps réel de la plateforme est l'allocateur de budget omnicanal, déjà utilisé par les équipes publicitaires d'Amadeus dans le cadre de ses services gérés.

L'outil d'allocation budgétaire omnicanal utilise l'IA pour évaluer en continu les performances des campagnes et réallouer automatiquement les budgets publicitaires entre les canaux et les campagnes, en fonction d'objectifs définis tels que les réservations ou le retour sur investissement publicitaire. Plutôt que de remplacer les outils d'optimisation natifs de plateformes comme Google et Meta, il les complète en orchestrant les dépenses sur l'ensemble du mix publicitaire, tout en appliquant des garde-fous pour garantir une prise de décision responsable et cohérente.

Conçue pour évoluer avec l'écosystème du voyage

La plateforme publicitaire Amadeus Travel est conçue pour évoluer avec le temps. Ses fonctionnalités se verront élargies au cours des phases ultérieures, notamment grâce à une intégration plus poussée des signaux prévisionnels de la demande de voyages dans la prise de décision, à des outils améliorés de mesure et de reporting, ainsi qu'à des outils de gestion de campagnes supplémentaires. L'intelligence artificielle continuera de renforcer la capacité de la plateforme à fonctionner à grande échelle dans l'ensemble de l'écosystème du voyage.

C'est dans le cadre de cette évolution que se fonde la collaboration entre Amadeus et Accenture afin de co-développer certains éléments de sa plateforme de gestion de campagnes, accélérant ainsi la mise sur le marché et permettant à Amadeus de se concentrer sur ses principaux atouts : des données de voyage fiables, ainsi que l’orchestration et l’optimisation à grande échelle. Accenture apporte une expertise complémentaire en matière de secteurs d’activité, de médias, de technologies et de données pour enrichir la plateforme, notamment grâce à son Accenture Media Console (AMC). Celle-ci optimise les performances sur les plateformes de publicité numérique grâce à une interface utilisateur intuitive, permettant ainsi à l’utilisateur de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur la simple administration.

« Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante de notre collaboration de longue date avec Amadeus en tant que partenaire de réinvention pour l'industrie du voyage. » remarque Tyson Wipperling, managing director de Travel chez Accenture. « En associant les capacités d’Accenture en matière d’industrie, de marketing, de médias et d’IA à grande échelle via notre Accenture Media Console à l’étendue et à la profondeur des données d’intention et d’attribution des voyageurs d’Amadeus, nous ouvrons la voie à une nouvelle approche de la publicité dans le secteur du voyage : une approche qui place résolument les humains à la barre, tandis que l’IA se charge du gros de l'analyse. »

Aujourd'hui, cette plateforme sous-tend les services gérés d'Amadeus Advertising proposés à ses clients hôteliers. Les destinations et les compagnies aériennes auront bientôt accès à ces fonctionnalités.

En passant d'une optimisation réactive à une orchestration axée sur la demande, la plateforme publicitaire Amadeus Travel permet aux entreprises du secteur du voyage de travailler avec plus de clarté, de rapidité et d'efficacité, tout en continuant à se fonder sur des résultats de performance mesurables.

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