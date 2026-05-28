AM Best Retira las Calificaciones Crediticias de Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de B+ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional (NSR, por sus siglas en inglés) de México de “aa-.MX” (Superior) de Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V. (Quálitas) (Ciudad de México, México). Las perspectivas de las Calificaciones Crediticias (calificaciones) son negativas. Al mismo tiempo, AM Best ha retirado estas calificaciones debido a que la compañía ha solicitado no continuar con el proceso de calificación.

Las calificaciones de Quálitas reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como adecuada, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas negativas reflejan la presión sobre la fortaleza de balance de Quálitas como resultado de considerables pagos de dividendos que limitan el crecimiento orgánico del capital, y una tendencia ascendente en el apalancamiento de suscripción.

La capitalización ajustada por riesgos de Quálitas, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), mejoró de débil a adecuada en 2025 a pesar del pago de dividendos, sin embargo, sigue existiendo sensibilidad ante cualquier salida de capital.

Quálitas ha establecido una fuerte capacidad de distribución en todo México a través de su red de agentes locales, instituciones financieras y oficinas de servicio. Esto le ha permitido mantener su posición de liderazgo en el segmento de seguros de automóviles en México, alcanzando una participación de 34.2% a marzo de 2026, en un mercado altamente competitivo. Quálitas se diferencia del resto de sus competidores en el sector de seguros automotrices por su reconocimiento en el mercado y capacidad para realizar ajustes en precios y tarifas con éxito.

Si bien la base de capital de Quálitas ha crecido con el tiempo mediante los resultados netos positivos de la compañía, la capitalización ajustada por riesgos es susceptible a variaciones por pagos de dividendos significativos. Al mismo tiempo, el perfil de riesgo de la compañía, aunado al plazo corto de sus inversiones y un calce adecuado de tipo de cambio, proporciona a Quálitas la flexibilidad financiera para reaccionar en el mejor interés de su posición de capital.

La evaluación de fuerte del desempeño operativo de Quálitas está respaldada por su capacidad para mantener niveles de suficiencia de prima durante los últimos seis años. La gestión de siniestros y la presencia en el mercado de Quálitas, además de gastos administrativos y de suscripción controlados, proveen a la compañía con las herramientas necesarias para mantener un perfil rentable.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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