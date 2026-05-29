Fortegra conclui aquisição pela DB Insurance

JACKSONVILLE, Flórida--(BUSINESS WIRE)--O Grupo Fortegra, Inc. ("Fortegra"), uma empresa global de seguros especializados, anunciou hoje a conclusão de sua aquisição pela DB Insurance Co., Ltd. ("DB"), uma das principais seguradoras de propriedade e acidentes da Coreia. A transação, anunciada em 26 de setembro de 2025, recebeu todas as aprovações regulatórias e dos acionistas necessárias.

A Fortegra operará de forma independente, mantendo sua atual equipe de liderança, relações de distribuição e disciplina de subscrição. Corretores, parceiros de distribuição e clientes continuarão a desfrutar da excelência em serviços que define a experiência Fortegra.

Richard Kahlbaugh, presidente e CEO da Fortegra, disse: "Toda empresa eventualmente muda de propriedade. Essa é a natureza do negócio. A conclusão desta aquisição é um ponto de partida. Como parte da DB Insurance, a Fortegra está posicionada para expandir nossos negócios geograficamente, aprimorar nossas capacidades e aprofundar nossa presença no mercado nos EUA, Europa, Reino Unido e Ásia. Juntas, a DB Insurance e a Fortegra pretendem construir um líder reconhecido no mercado global de seguros especializados."

Sobre a Fortegra

Por mais de 45 anos, a Fortegra, por meio de suas subsidiárias, oferece soluções de gestão de riscos que permitem a pessoas e empresas prosperar mesmo diante da incerteza. Como seguradora multinacional especializada, cujas subsidiárias de seguros possuem classificação de Solidez Financeira A- (Excelente) e Categoria de Tamanho Financeiro ‘X’ pela A.M. Best, oferecemos um portfólio diversificado de produtos de seguros admitidos, excedentes e suplementares, além de soluções de garantia. Para informações adicionais, acesse: www.fortegra.com.

Sobre DB Insurance

Há mais de seis décadas, a DB Insurance Co., Ltd. construiu uma base sólida como uma das principais seguradoras da Coreia, protegendo pessoas físicas e jurídicas e impulsionando o avanço do setor de seguros do país. Fundada em 1962 como a primeira seguradora pública de automóveis da Coreia, a empresa adotou o nome DB Insurance em 2017 para concretizar sua visão de se tornar um grupo segurador global. Com classificação de Força Financeira A+ (Superior) da A.M. Best, categoria de porte financeiro 'XV' e classificação A+ (Estável) da S&P, a DB Insurance oferece um portfólio abrangente de seguros gerais, de longo prazo e de automóveis, além de uma ampla gama de serviços financeiros por meio de suas subsidiárias em seguros de vida, valores mobiliários, poupança e gestão de ativos. Para mais informações: www.idbins.com.

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