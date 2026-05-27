VENU+, un'azienda del portafoglio di ZCG, amplia la presenza globale attraverso una collaborazione strategica con Merlin Entertainments

ORLANDO, Fla.--(BUSINESS WIRE)--VENU+, uno dei principali fornitori globali di soluzioni tecnologiche di mobilità degli ospiti, stoccaggio ed intrattenimento, nonché società del portafoglio di Z Capital Group (“ZCG”), oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Merlin Entertainments, leader mondiale nelle destinazioni di intrattenimento di marca, per potenziare e ampliare esperienze di cattura fotografica nel portafoglio internazionale di Merlin.

La collaborazione comprende l'introduzione della piattaforma Photo Capture di VENU+ in 13 attrazioni Merlin, tra cui mete iconiche come LEGOLAND® Resorts e il London Eye, ubicate in tutta Europa, Nord America e Asia. La graduale implementazione è già iniziata, con diverse sedi già operative e altre sedi in programma per essere attivate in tutto il 2026.

L'accordo rappresenta un'espansione significativa della presenza di VENU+ in Europa e segna una delle collaborazioni per la cattura fotografica più ampie nella regione ad oggi. Si basa su una relazione di lunga data tra le due società, con Merlin che collabora da oltre vent'anni con VENU+ alla realizzazione di varie linee di prodotti.

Grazie alla collaborazione, VENU+ fornirà una gamma totalmente integrata di soluzioni di cattura fotografica, comprese la fotografia sulle attrazioni in movimento, esperienze mediatiche immersive, fotografia itinerante e strumenti di coinvolgimento digitale, progettati per valorizzare l'esperienza degli utenti e creare ricordi duraturi e condivisibili.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con Merlin Entertainments e portare le nostre capacità leader nel settore della cattura fotografica ad alcune delle attrazioni più iconiche al mondo”, ha dichiarato John Dunlap, Amministratore delegato di VENU+. “Questa collaborazione riflette il nostro impegno a migliorare l'esperienza degli utenti creando più opportunità per i visitatori di catturare e rivivere momenti memorabili. Mentre continua a crescere la domanda di esperienze immersive e personalizzate, siamo ben posizionati per fornire soluzioni innovative su scala”.

La collaborazione risponde direttamente alla crescente domanda da parte degli ospiti di modi più dinamici e accessibili di catturare e interagire con le proprie esperienze. Integrando tecnologie avanzate come il riconoscimento facciale, la fornitura di contenuti digitali ed esperienze mediatiche in tempo reale, VENU+ permette alle attrazioni di unire ininterrottamente il coinvolgimento fisico e digitale nel percorso degli ospiti.

“Siamo entusiasti di collaborare con VENU+ per catturare momenti e ricordi così importanti per i nostri ospiti”, ha dichiarato Hywel Mathias, SVP Global Performance di Merlin Entertainments. “La fotografia è una parte importante dell'esperienza che offriamo, e avere un partner come VENU+ è la garanzia che avviciniamo le famiglie attraverso il divertimento, e che ricorderanno le loro visite per molto tempo dopo”.

“In ZCG, ci impegniamo a sostenere piattaforme che valorizzano l'esperienza del cliente attraverso l'innovazione e la scalabilità”, ha spiegato James Zenni, Fondatore, Presidente e Amministratore delegato di ZCG. “Questo sodalizio mostra la capacità di VENU+ di perseguire opportunità globali su larga scala e rafforza la sua posizione di importante fornitore di soluzioni su base tecnologica per il settore delle attrazioni. Siamo entusiasti di supportare il team che continua ad ampliare la sua presenza globale”.

La collaborazione segnala inoltre lo slancio continuo della strategia di crescita globale di VENU+, con ulteriori integrazioni di prodotti e miglioramenti delle esperienze degli ospiti previsti nel portafoglio di Merlin nei prossimi anni.

Informazioni su VENU+

VENU+ è il fornitore leader mondiale di soluzioni complete e basate sulla tecnologia che generano ricavi e migliorano l'esperienza degli ospiti per i parchi di divertimento in tutto il mondo. La sua offerta comprende mobilità per gli ospiti, armadietti portaoggetti smart, monete ricordo, cattura fotografica e soluzioni per l'intrattenimento. VENU+ opera in tutti i 50 Stati e in 13 Paesi di quattro continenti e da oltre 42 anni rappresenta lo standard globale per prodotti e servizi a livello mondiale.

VENU+ è finanziata da ZCG Private Equity, la divisione di private equity di Z Capital Group, LLC (“ZCG”), una società leader a livello globale di proprietà privata.

Informazioni su Merlin

Merlin Entertainments è un'azienda leader mondiale nelle destinazioni dell'intrattenimento di marca, che offre una gamma diversificata di parchi resort a tema, attrazioni di accesso al centro città e LEGOLAND Resort, situate nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Europa Occidentale, in Cina e nella regione dell'Asia Pacifico. Dedicata a creare esperienze che ispirano gioia e connessione, Merlin accoglie ogni anno più di 60 milioni di ospiti nei suoi parchi globali diversificati situati in più di 20 Paesi. Esperto nel dar vita a marchi di divertimento fama mondiale, Merlin collabora con partner tra cui LEGO Group, Sony Pictures Entertainment, Peppa Pig, DreamWorks e Ferrari per creare mete che offrono agli ospiti immersioni totali in mondi creati dal marchio, attrazioni ed esperienze educative che divertono e sono fonte di gioia. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda all'indirizzo www.merlinentertainments.biz.

Informazioni su ZCG

ZCG è una società leader a livello globale di proprietà privata che si occupa di gestione degli asset dei mercati privati, servizi di consulenza aziendale, sviluppo tecnologico e soluzioni. Gli investitori di ZCG comprendono fondi pensionistici e di dotazione, fondazioni, fondi sovrani, banche centrali e società di assicurazione. Da quasi 30 anni ZCG Principals investe decine di miliardi di dollari in capitale. ZCG si avvale di un team internazionale di oltre 400 professionisti in cinque Paesi ed ha sede centrale a New York. Per maggiori informazioni, visitare www.zcg.com.

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