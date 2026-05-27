De Nationale Bank van Griekenland op Cyprus gaat live met Air van Smartstream om afstemmingen te consolideren
De Nationale Bank van Griekenland op Cyprus gaat live met Air van Smartstream om afstemmingen te consolideren
Belangrijke feiten
- De Nationale Bank van Griekenland op Cyprus heeft vier voorheen afzonderlijke afstemmingssystemen (Instant, Cash, SEPA en Nostro) samengevoegd tot één platform met behulp van de Air Cash-modules van Smartstream.
- De AI-gebaseerde functies van Smartstream Air zorgen voor een belangrijke vermindering van de dagelijkse handmatige werkzaamheden, maken het werken met meerdere gegevensformaten overbodig en signaleren proactief problemen met de gegevenskwaliteit, zowel uit interne bronnen als uit bankafschriften.
- De oplossing werd binnen drie maanden succesvol geïmplementeerd zonder dat er bestaande technologie hoefde te worden vervangen; Smartstream ontwikkelde een op maat gemaakte, geautomatiseerde oplossing voor versleutelde bestandsoverdracht om te voldoen aan de strenge gegevensbeveiligingseisen van de bank.
LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, de vertrouwde leverancier van dataoplossingen voor toonaangevende internationale financiële instellingen en ondernemingen, maakt vandaag bekend dat de Nationale Bank van Griekenland (NBG) in Cyprus met succes is live gegaan met Air, de AI-gestuurde afstemmingsoplossing van het bedrijf.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Shamira Alidina
E-mail: shamira@dinacomms.com
Nathan Gee
E-mail: nathan.gee@smartstream-stp.com