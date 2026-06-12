MaxLinear與GCT Semiconductor達成合作，共同開發下一代5G FWA及融合閘道

加州卡爾斯巴德和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 資料中心連線、資料網路及營運商接取基礎架構射頻(RF)與混合訊號積體電路的領導廠商MaxLinear, Inc. (Nasdaq: MXL)與賦能先進無線連線的一流5G半導體解決方案設計商和供應商GCT Semiconductor Holding, Inc. (“GCT”) (NYSE: GCTS)今日宣布達成策略性合作夥伴關係，旨在共同開發針對消費級和企業級應用的高度整合且具有成本效益的5G固定無線接取(FWA)閘道及融合閘道。兩家公司將於6月2日至5日在臺北國際電腦展的MaxLinear攤位（1號館1樓，攤位號碼：K0006）上示範其整合式解決方案。

FWA是成長最快的寬頻資料接取區隔市場之一，只要有蜂巢網路涵蓋，就能提供高速網際網路。隨著蜂巢資料接取速率現已突破吉位元層級，FWA已成為服務提供者和消費者的一種具有成本效益的高效能選擇。對於需要可靠或靈活的廣域網路(WAN)鏈路的企業客戶而言，融合閘道可提供持續的連線。它們結合了多種WAN介面（如光纖、有線電纜和蜂巢網路），並透過頻道繫結、流量塑型和軟體定義廣域網路(SD-WAN)等高階功能提供數吉位元的資料傳輸速率。

在融合閘道的部署中，即使面對WAN鏈路效能隨時間產生波動的情況，營運商也必須交付可靠且順暢的連線移轉。為了解決這一難題，MaxLinear與GCT達成合作，透過將MaxLinear的Wi-Fi晶片與GCT的蜂巢數據機進行預整合，將雙方在Wi-Fi、網路處理、5G和LTE蜂巢技術方面的優勢相結合。這種創新的AnyWAN™整合技術交付了一種獨特的高效能且具有成本效益的融合閘道解決方案，能夠動態地在多種WAN技術之間實現順暢移轉。原始設備製造商(OEM)客戶現在可以設計出經過成本最佳化的FWA閘道，同時顯著降低部署成本。

MaxLinear網路基礎架構與營運商事業部資深副總裁兼總經理Puneet Sethi表示：「我們與GCT的合作強化了MaxLinear交付高效能連線解決方案的承諾，這些解決方案能夠滿足服務提供者和終端使用者快速演變的需求。透過與GCT攜手合作，我們帶來的FWA和融合閘道能夠有效滿足服務提供者在成本、效能、WAN靈活性以及連線移轉方面的要求。」

GCT執行長John Schlaefer表示：「與MaxLinear的合作使我們能夠更快速、更高效地將強大的整合式5G和LTE解決方案推向市場，同時滿足對高速寬頻和有韌性的多WAN連線與日俱增的需求，而這也是推動AI資料流程成長的賦能因素。FWA區隔市場是GCT的重要成長領域，這與我們在衛星通信領域不斷擴大的領導地位相輔相成。在這一領域，GCT的連線解決方案始終在為客戶創造卓越的價值。」

歡迎屆時蒞臨臺北國際電腦展並參觀MaxLinear的攤位（1號館1樓，攤位號碼：K0006），親自體驗聯合解決方案並詳細瞭解兩家公司的合作藍圖。

關於GCT Semiconductor Holding, Inc.

GCT是一家首屈一指的無晶圓廠半導體設計商和供應商，致力於提供賦能先進無線連線的5G、4G LTE和衛星半導體解決方案。GCT經市場驗證的解決方案經過最佳化，可為全球頂尖無線營運商（包括衛星連線服務提供者和地面行動營運商）的用戶端設備(CPE)、行動熱點、路由器、機器對機器(M2M)應用、智慧型手機等裝置提供快速、可靠的連線，包括邊緣運算和直連裝置(direct-to-device)應用。GCT的晶載系統解決方案整合無線射頻、基頻數據機和數位訊號處理功能，因此能夠提供完整的平台解決方案，且具有小巧的外形、低功耗、高效能、高可靠性和成本效益優勢。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.gctsemi.com。

關於MaxLinear, Inc.

MaxLinear, Inc. (Nasdaq: MXL)是一家首屈一指的射頻(RF)、類比、數位和混合訊號積體電路供應商，其產品廣泛應用於接取與連線、有線和無線基礎架構以及工業和多市場等領域。MaxLinear總部位於加州卡爾斯巴德。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.maxlinear.com。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含經修訂的《1933年證券法》第27A條以及經修訂的《1934年證券交易法》第21E條所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於與MaxLinear的產品和技術以及此類產品和技術的功能、效能和優勢相關的陳述，包括MaxLinear的FWA和融合閘道技術；關於MaxLinear與GCT之間合作夥伴關係的潛在效益的陳述；FWA區隔市場的成長；FWA和融合閘道的市場商機以及平台對高速寬頻和有韌性的多WAN連線的需求；MaxLinear網路基礎架構與營運商事業部資深副總裁兼總經理以及GCT執行長的言論，以及GCT在FWA市場的成長機會。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他可能導致實際結果與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果以及我們對未來財務業績和經營業績的一般性預測大相逕庭的因素。前瞻性陳述依據管理層目前的初步預期，並受到各種風險和不確定性的影響。特別是，我們未來的經營業績在很大程度上取決於我們對市場趨勢和狀況的假設。影響MaxLinear業務、未來經營業績和財務狀況的其他風險和不確定性包括但不限於：與新產品和產品功能的開發、測試和商業推出，以及MaxLinear技術（包括MaxLinear的FWA和融合閘道技術）的能力相關的風險；與MaxLinear和GCT之間的合作夥伴關係相關的風險；與FWA區隔市場以及FWA和融合閘道市場未能發展或成長相關的風險；我們已終止的與Silicon Motion的合併及相關仲裁和集體訴訟，以及與潛在損害賠償支付相關的風險；激烈且日益加劇的競爭的影響；關稅增加、出口管制或施加額外的貿易壁壘；全球經濟狀況的影響；半導體產業的週期性；我們經營業績的重大差異和對公司股價波動的影響，我們維持目前收入水準（此前曾發生下滑）和/或有效管理未來成長的能力，以及通路庫存過剩對於客戶對我們某些產品的預期需求及對公司營收的影響；我們經營業務的國家之間的貿易戰、軍事衝突以及其他地緣政治和經濟緊張局勢升級；國際地緣政治和軍事衝突；我們獲得或保留政府授權以出口某些產品或技術的能力；重要客戶訂單的損失或大幅減少；法律訴訟或潛在的違規行為；資訊技術故障；我們產品平均售價的下降；未能滲透新的應用和市場；我們所處產業的開發延遲和整合趨勢；無法進行實質性和富有成效的研發投入；由我們產品中未偵測到的缺失或漏洞引起的延遲或費用；我們季度和年度營收及經營業績的大幅波動；未能及時開發和推出新產品或改進型產品；訂單和出貨的不確定性，以及我們對客戶需求和產品組合的估計與實際結果之間的差異；未能準確預測我們未來的營收並合理編製費用預算；冗長且代價高昂的客戶資質認證過程；客戶產品計畫的取消；未能保持對政府法規的遵循；未能吸引和留住合格的人才；利率上升對公司、公司客戶和經銷商及相關需求的任何不利影響；與遵守隱私、資料保護和網路安全法律法規相關的風險；與使我們的產品符合產業標準相關的風險；與業務收購和投資相關的風險；智慧財產權侵權指控；我們保護自身智慧財產權的能力；我們產品的安全性漏洞；在我們的產品中使用開放原始碼軟體；未能管理我們與第三方的關係或受到第三方的負面影響；以及與我們的股票回購計畫相關的未來決定。影響GCT業務、未來經營業績和財務狀況的其他風險和不確定性包括但不限於：GCT開發其5G產品並產生營收的能力；訂立合作夥伴關係及合作協議並履行其所規定之義務的能力；GCT實現盈利性成長和管理成長並留住其核心員工的能力；GCT的財務和業務表現，包括GCT的財務預測和業務指標；GCT的策略、未來營運、財務狀況、估計收入和損失、預測、預計成本、前景和計畫的變化；GCT無法預測未來的市場需求和其客戶的未來需求；元件短缺、供應商產能不足、自然災害或流行病對GCT採購營運和供應鏈的影響；GCT未來的資金需求以及現金的來源和使用；實現業務計畫、預測和其他預期的能力，包括5G市場的成長；GCT可能無法償還其債務的風險；影響GCT業務營運和財務表現的經濟低迷風險；GCT可能無法開發和設計出令其客戶接受的產品的風險；GCT管理層與其公眾股東之間實際或潛在的利益衝突；總體經濟狀況，包括市場狀況、全球和經濟狀況、勞資糾紛、通脹影響以及對全球供應鏈的破壞；美國和其他政府實施的關稅及其他貿易壁壘和報復性反制措施；以及公司不時在向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中指明的其他風險和不確定性，包括Form 10-K年報、Form 10-Q季報以及其中的「風險因素」章節下的揭露內容。以上羅列的因素並非詳盡無遺。前瞻性陳述僅代表做出之日的情況。請讀者注意不要過分依賴前瞻性陳述，GCT不承擔任何義務，也不打算因新資訊、未來事件或其他原因而更新或修訂這些前瞻性陳述。

除這些風險和不確定性外，投資人還應查閱MaxLinear和GCT向美國證券交易委員會遞交的文件中所載的風險和不確定性，包括我們的Form 8-K當期報告，以及MaxLinear和GCT截至2026年3月31日季度的Form 10-Q季報中「風險因素」標題下將闡明的資訊。所有前瞻性陳述均依據管理層截至本新聞稿發表之日的估計、預測和假設，MaxLinear或GCT均無義務（並明確聲明不承擔任何此類義務）因新資訊、未來事件或其他原因而更新或修訂任何前瞻性陳述。

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