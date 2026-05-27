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La flotta di Platoon Aviation amplierà le operazioni charter per diventare la flotta di Cessna Citation Longitude più grande d'Europa

original Platoon Aviation’s fleet will expand charter operations to become Europe’s largest Cessna Citation Longitude fleet. (Photo credit: Textron Aviation)

Platoon Aviation’s fleet will expand charter operations to become Europe’s largest Cessna Citation Longitude fleet. (Photo credit: Textron Aviation)

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi ha annunciato di aver stretto un accordo per l'acquisto di una flotta composta da vari velivoli con Platoon Aviation che dà all'operatore di charter di Amburgo la possibilità di diventare il proprietario di flotta aerea di Cessna Citation Longitude più grande d'Europa. Platoon Aviation offre viaggi in jet privati su richiesta, al servizio di passeggeri business e leisure alla ricerca di capacità a lungo raggio, comodità in cabina e affidabilità operativa. La fornitura dei velivoli Citation Longitude dovrebbe iniziare nel 2027.

“Dalle prestazioni all'esperienza in cabina alla forza della nostra rete di supporto globale, Citation Longitude offre agli operatori charter la sicurezza di ampliare le proprie flotte e servire i clienti ai massimi livelli”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, vicepresidente senior, Vendite e Marketing, Textron Aviation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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