Echodyne breidt openbare veiligheidstoepassingen van radarsystemen uit via samenwerking met Axon

KIRKLAND, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Echodyne, het bedrijf dat zich bezighoudt met radarplatforms, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Axon (Nasdaq: AXON), de wereldwijde marktleider op het gebied van technologie voor openbare veiligheid. Hiermee willen zij gezamenlijk werken aan het leveren van toonaangevende infrastructuur voor diverse UAS-toepassingen op het gebied van binnenlandse veiligheid en wetshandhaving in de VS en wereldwijd.

In het kader van deze samenwerking blijft de geavanceerde radartechnologie van Echodyne het groeiende ecosysteem van Axon op het gebied van drone-oplossingen voor de openbare veiligheid ondersteunen. Het biedt een beter overzicht van het luchtruim op lage hoogte voor geautoriseerde dronevluchten en helpt instanties bij het opsporen van ongeoorloofde of kwaadwillige droneactiviteiten om toepasselijke actie te ondernemen.

Wereldwijd groeit de behoefte aan een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van het luchtruim op lage hoogte, waar steeds meer drones vliegen. Drone as First Responder (DFR)-operaties kunnen cruciale informatie leveren aan personeel van openbare hulpdiensten dat onderweg is, waardoor snelle en weloverwogen acties bij aankomst worden gegarandeerd. Naarmate drones het luchtruim steeds meer bevolken, vereist de uitbreiding van commerciële en DFR-operaties ook inzicht in het gebruik van malafide en kwaadwillige drones. Om aan al deze en andere eisen te voldoen, zijn nauwkeurige gegevens nodig die de activiteiten in het luchtruim gedetailleerd weergeven.

De gepatenteerde MESA®-radars van Echodyne zijn ontworpen om de nauwkeurige luchtbewustzijnsinformatie te leveren die nodig is om de steeds verder geavanceerde drone-operaties op het gebied van openbare veiligheid te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn de Axon Air- en Dedrone-oplossingen van Axon. Nu DFR-programma’s zich in de VS en wereldwijd steeds verder uitbreiden, werken de bedrijven samen om instanties te helpen veiliger, efficiënter en met meer vertrouwen te opereren in het steeds complexer wordende luchtruim op lage hoogte. Het partnerschap beheert nu al dagelijks honderden DFR-operaties op een veilige manier en werkt actief aan tientallen extra implementaties bij klanten.

"Radar vormt de hoeksteen van het overzicht over het luchtruim. Het is vooral van belang voor het luchtruim op lage hoogte waar op afstand bestuurde en, in de toekomst, semi- en volledig autonome UAS zullen opereren", aldus Eben Frankenberg, CEO van Echodyne. "Onze samenwerking met Axon legt de focus op een gezamenlijke veiligheidsmissie: het leveren van innovatieve oplossingen voor openbare veiligheidsinstanties die gemeenschappen en infrastructuur beschermen."

"Openbare veiligheidsinstanties maken steeds vaker gebruik van drones voor het sneller leveren van cruciale informatie, het verbeteren van de samenwerking en het beschermen van zowel hulpverleners als de gemeenschappen die zij dienen," aldus Eric Hertz, Executive Vice President of Operations bij Axon. "Naarmate deze programma’s worden uitgebreid, hebben instanties behoefte aan betrouwbare technologieën waarmee ze veilig en vol vertrouwen kunnen opereren in steeds complexere luchtruimomgevingen. We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Echodyne om de infrastructuur te ondersteunen die de volgende generatie drone-operaties voor de openbare veiligheid mogelijk zal maken."

Over Echodyne

Echodyne, een bedrijf dat radarplatforms produceert, is een Amerikaans bedrijf dat geavanceerde radaroplossingen ontwerpt en produceert voor defensie-, overheids- en commerciële markttoepassingen. De MESA®-architectuur (Metamaterials Electronically Scanned Array) van het bedrijf is een unieke doorbraak op gebied van geavanceerde radartechniek. Voor de innovatieve MESA-technologie van Echodyne wordt gebruik gemaakt van standaardmaterialen en productieprocessen om de kostenbarrière van hoogwaardige radarsystemen te doorbreken. Het resultaat is een solid-state, low-SWaP, exporteerbare, commerciële radar met geavanceerde softwaremogelijkheden die superieure prestaties, ongeëvenaarde gegevensintegriteit en uitzonderlijke situationele inlichtingen levert. Het bedrijf is een particuliere onderneming en wordt ondersteund door onder meer Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman en Supernal. Meer informatie: Echodyne.com.

Over Axon

Axon (Nasdaq: AXON) is wereldwijd marktleider op het gebied van technologie voor openbare veiligheid en blijft voortdurend innoveren om op meer plaatsen meer levens te beschermen. Axon, dat sinds 1993 onder leiding staat van de oprichter, begon met de missie om conflicten binnen de wetshandhaving op een nieuwe manier te benaderen. Axon is uitgegroeid tot een wereldwijd bedrijf dat iedereen bedient die verantwoordelijkheid draagt voor openbare veiligheid, bedrijfsbeveiliging en nationale veiligheid: van hulpverleners en overheden tot bedrijven, eerstelijnsmedewerkers en gemeenschappen. Ons vertrouwde netwerk verbindt TASER-energieapparaten, camera's en sensoren, waaronder bodycams, vaste en in-car camera's, drones en robotica, digitaal bewijs- en dossierbeheer, realtime operaties, immersieve training, productiviteitstools en AI-gedreven mogelijkheden en inzichten. Deze oplossingen zijn ontworpen om naadloos samen te werken en creëren een samenhangend beeld van veiligheid dat helpt om mensen en plaatsen sneller, duidelijker en met meer verantwoordelijkheid te beschermen.

Handelsmerken die geen eigendom zijn van Axon, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Axon, het Delta-logo, Protect Life, Axon App, Axon Assistant, Axon Ecosystem en Axon Evidence zijn handelsmerken van Axon Enterprise, Inc., waarvan sommige in de Verenigde Staten en andere landen zijn geregistreerd. Ga voor meer informatie naar www.axon.com/legal. Alle rechten voorbehouden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.