La National Bank of Greece di Cipro apre le attività con Air di Smartstream per consolidare le riconciliazioni
La National Bank of Greece di Cipro apre le attività con Air di Smartstream per consolidare le riconciliazioni
I fatti principali
- National Bank of Greece di Cipro ha consolidato quattro sistemi di riconciliazioni precedentemente separati – Instant, Cash, SEPA e Nostro – in un'unica piattaforma utilizzando i moduli Air Cash di Smartstream.
- Le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di Smartstream Air riducono notevolmente il lavoro manuale giornaliero, eliminano la necessità di lavorare con dati in formati diversi e identificano problematiche di qualità dei dati in modo proattivo sia da fonti interne che da estratti conto bancari.
- Implementazione riuscita in tre mesi senza sostituire la tecnologia esistente; Smartstream ha sviluppato una soluzione di trasferimento di file criptati automatizzato e su misura per soddisfare i rigorosi requisiti della banca in materia di sicurezza dei dati.
LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, il fornitore affidabile di soluzioni di gestione dei dati per i principali istituti finanziari e le aziende del settore a livello mondiale, oggi rende noto che la National Bank of Greece (NBG) di Cipro ha aperto le attività con Air, la soluzione di riconciliazione dell'azienda basata sull'IA.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Shamira Alidina
Email: shamira@dinacomms.com
Nathan Gee
Email: nathan.gee@smartstream-stp.com