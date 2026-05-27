La National Bank of Greece di Cipro apre le attività con Air di Smartstream per consolidare le riconciliazioni

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, il fornitore affidabile di soluzioni di gestione dei dati per i principali istituti finanziari e le aziende del settore a livello mondiale, oggi rende noto che la National Bank of Greece (NBG) di Cipro ha aperto le attività con Air, la soluzione di riconciliazione dell'azienda basata sull'IA.

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