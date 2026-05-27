China Eastern Airlines potenzia il servizio intermodale aereo-ferroviario con prenotazione integrata basata sull’intelligenza artificiale e raccomandazioni di viaggio multimodale

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--China Eastern Airlines (CEAir) ha ulteriormente potenziato il proprio servizio intermodale aereo-ferroviario, integrando direttamente le opzioni di volo e di treno ad alta velocità nel processo di prenotazione dei biglietti. In questo modo, i passeggeri possono ottenere un unico biglietto valido sia per la tratta aerea sia per quella ferroviaria ad alta velocità, vivendo un’esperienza di viaggio più comoda, efficiente e conveniente.

Basato su un’esperienza di prenotazione fluida e basata sull’intelligenza artificiale (AI), il servizio intermodale aereo-ferroviario è stato sviluppato congiuntamente da CEAir e China State Railway Group Co., Ltd. Si tratta di un’importante innovazione nel trasporto multimodale, che accelera il passaggio da un sistema di emissione dei biglietti frammentato a un servizio unico pienamente integrato.

Quando i passeggeri cercano voli tramite l’app di China Eastern Airlines, il mini-programma WeChat, il sito web ufficiale e altri canali autorizzati, il sistema identifica automaticamente se il punto di partenza e la destinazione possono essere collegati tramite collegamenti aereo-ferroviari.

Senza che i viaggiatori debbano inserire ulteriori informazioni, il sistema presenta automaticamente le combinazioni ottimali di servizi ferroviari ad alta velocità e voli CEAir, indicando il prezzo finale e gli eventuali sconti combinati disponibili.

Le tratte ferroviarie sono trattate alla pari delle tratte aeree: il sistema può così abbinare in modo intelligente gli orari dei treni ai voli effettivamente operati da CEAir, ordinare automaticamente le opzioni in base alla durata complessiva del viaggio e garantire intervalli di coincidenza ragionevoli, migliorando in modo significativo l’esperienza dei passeggeri.

Ad esempio, quando un passeggero cerca un itinerario da Zhenjiang, nella provincia del Jiangsu, nella Cina orientale, a Singapore, il sistema raccomanda automaticamente le combinazioni di viaggio ottimali, come prendere un treno ad alta velocità da Zhenjiang all’Aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao, proseguire con la linea di collegamento aeroportuale verso l’Aeroporto internazionale di Shanghai Pudong e poi imbarcarsi su un volo CEAir per Singapore. Questa funzione aiuta i passeggeri a prendere decisioni rapide e consapevoli.

Attualmente, il servizio intermodale aereo-ferroviario potenziato copre le province del Jiangsu, dello Zhejiang e dell’Anhui nella Cina orientale, servendo principalmente i passeggeri in coincidenza con voli internazionali con voli internazionali via Shanghai. In futuro, il servizio dovrebbe estendersi a un numero maggiore di regioni.

Da gennaio 2024, China Eastern Airlines gestisce un centro servizi per il transito aereo-ferroviario presso la Stazione ferroviaria di Shanghai Hongqiao e offre il servizio “Viaggio Facile” in stazioni ferroviarie quali la Stazione ferroviaria Est di Hangzhou, la Stazione ferroviaria di Ningbo, la Stazione ferroviaria di Suzhou, la Stazione ferroviaria Nord di Suzhou e la Stazione ferroviaria Sud di Kunshan. Il servizio consente ai passeggeri di completare in anticipo il check-in e la consegna dei bagagli, rendendo più fluida l’esperienza di trasferimento aereo-ferroviario.